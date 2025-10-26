"Kakvo užasno pitanje": Đoković otkazao Pariz, nastala drama zbog njegove odluke

Novak Đoković neće igrati na mastersu u Parizu, a tamošnji organizatori dobili su pitanje da li strahuju da najboljeg tenisera svih vremena više neće vidjeti na pomenutom turniru.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković je otkazao učešće na mastersu u Parizu, mada direktor tamošnjeg turnira Sedrik Piolin gaji nadu da će najbolji svih vremena ponovo zaigrati u "gradu svjetlosti". Niko na ovom turniru nije slavio toliko puta kao Novak, čak sedam puta je bio šampion, a još dva puta se našao u finalu. Ipak, zbog njegovih poznih igračkih godina ostaje pitanje hoće li sljedeće godine dati šansu Parizu i zaigrati na mastersu?

Novak Đoković je 2023. po sedmi put postao šampion Pariza, tada je pobijedio Grigora Dimitrova u finalu, ali već 2024. napravio je pauzu nakon što je postao šampion na Olimpijskim igrama. Ove godine, Novak je zbog brojnih povreda odlučio da ponovo odustane od turnira. Srbin je predao meč u Sudijskoj Arabiji, što je zabrinulo mnoge navijače. Ako uz sve to uzmemo u obzir i Novakove godine (39), novinari su pred masters u Parizu organizatore upitali da li strahuju da će Srbina ponovo vidjeti na svom turniru.

Jedan od novinara je započeo: "Dva pitanja u jednom. Vidjeli smo kako je Novak Đoković napustio teren u maju na Rolan Garosu. Sada će, drugu godinu zaredom, propustiti i ovo takmičenje. Da li se plašite da ljubitelji tenisa u Parizu više nikada neće vidjeti Novaka Đokovića u svom gradu?"

oiže se reći da je Piolin bio vrlo ljut, pa je odbrusio: "Kakvo užasno pitanje! Kakvo užasno pitanje!"

Potom je nastavio: "Nadam se da ćemo ponovo vidjeti Đokovića, da će ga navijači ponovo vidjeti. On je veliki šampion, rekorder je po broju titula na mastersu u Parizu. Nadam se da ćemo imati priliku da ga ponovo vidimo", smirio se i objasnio.

"Istina je da vrijeme prolazi, ima 38 godina... I sam je to rekao posljednjih dana, da mu je tijelo 15 godina starije. Budući da je takmičarski nastrojen, jer igra vrlo malo, odigrao je tek desetak turnira ove godine."

"Dobro igra, bio je polufinalista na svim grend slemovima, ponovo polufinalista u Šangaju, ali vidjeli smo da je bilo teško. Pored toga, ove godine su tamo imali užasnu vlažnost", dodatno je pojasnio situacije u kojima se Novak nalazio tokom sezone, posebno u Šangaju.

Da li će Novak igrati u Torinu?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon što je istakao da će propustiti turnir u Parizu, Novak je rekao da ga do kraja godine očekuju još dva turnira. S obzirom na to da je učešće u Atini zagarantovano, jedna od opcija ostaje i završni turniru u Torinu. Novak je treći teniser koji je obezbijedio plasmana, odmah iz Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Novak Đoković će igrati u Atini na turniru ATP 250, mečevi u Grčkoj počinjenu 1. novembra i trajaće do 8. Nakon susreta u OAKA dvorani, slijedi završni turnir koji je na programu od 9. novembra do 16.