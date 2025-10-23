"Samo zato je dobro da ga vidimo u Torinu": Legende znaju zašto Novak mora da igra završni turnir

Novak Đoković obezbijedio je učešće na završnom mastersu u Torinu, a bivši teniseri potanko su analizirali mogućnost da najbolji svih vremena zaista i zaigra u Italiji i kakve će mu benefite to donijeti.

Izvor: FoNet/AP/Thibault Camus

Novak Đoković obezbijedio je učešće na Završnom mastersu u Torinu, ali i dalje nije poznato hoće li najbolji svih vremena zaista i zaigrati? Pol Anakon i Stiv Džonson procijenili su šta bi Srbin mogao da dobije eventualnim igranjem na ATP turniru koji je na programu od 9. do 16. novembra. Za najboljeg tenisera svijeta bilo bi idealno da se pojavi u Italiji, prema njihovom mišljenju, kako bi se još koji put oprobao sa Janikom Sinorom i Karlosom Alkarazom prije pohoda na 25. grend slem titulu.

Prije nedjelju dana postalo je jasno da je Novak obezbijedio plasman na završni turnir, na kojem će osam najboljih na svijetu po ko zna koji put sastati ove sezone. Đoković je rekordni osvajač turnira, pošto je sedam puta slavio i jedno bio je treći igrač koji je obezbijedio plasman u Torinu, odmah poslije Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. S obzirom na to da je olimpijski šampion iz Pariza, zbog jasnog umora od Igara prošle godine, otkazao put u Italiju, čak i ove sezone kad nije imao mnogo mečeva, nije sasvim jasno hoće li igrati.

Postoje indicije da Novak neće učestvovati, jer je i na turniru u Rijadu predao meč Tejloru Fricu, a može se reći da se nedjelju dana prije toga nije dobro osjećao i u Šangaju. Međutim, poslije susreta u Saudijskoj Arabiji najbolji svih vremena nagovijestio je da će odigrati još dva turnira u 2025, a ako znamo da je jedan od njih u Atini (od 2. do 8. novembra), možemo pretpostaviti da je drugi u Torinu?

"Sada je na redu odmor i rješavanje nekih problema koje imam sa svojim tijelom. Onda se nadam da ću igrati posljednja dva turnira sezone, vidjećemo", dodao je, a u međuvremenu stigla je i vijest da neće igrati u Parizu na mastersu, što bi značilo da je ATP turnir jedini preostali na spisku.

Šta je rekao Stiv Džons?

Bivši 21. igrač svijeta analizirao je situaciju u kojoj se Novak nalazi, tom prilikom pojasnio je zbog čega vjeruje da bi mu učešće na završnom turniru mnogo značilo - imao bi priliku da u dva do tri seta igra protiv dvojice najboljih na svijetu, a to bi mogla biti prednost u duelima sa Italijanom ili Špancem.

"On je veoma pedantan po pitanju rasporeda.Mislim da je sve što je važno je ta 25. grend slem titula, tako da ako osjeća da će mu igranje na ovom turniru pomoći da stigne tamo, možda da dobije prednost nad jednim od ovih momaka, recimo u pobjedi nad (Janikom) Sinerom ili (Karlosom) Alkarazom, onda mislim da bi trebalo da to uradi", rekao je, pa nastavio:

"Možda bi želio da igra ovo ATP finale samo da bi pokušao da stekne malo prednosti, možda da vidi ove igrače (Alkaraza i Sinera) malo više, da pokuša da ih pobijedi u meču sa dva od tri seta."

Pojasnio je na šta je mislio: "Svi znamo da pobjeda nad njima u tri od pet setova djeluje nemoguće. I ne znam da li postoji neko na turneji ko može da pobijedi te momke uzastopno u petak i nedjelju na gren slem turniru. Dakle, za Novaka, možda bi pobjeda na ATP završnom turniru nad jednim od njih mogla da se pokaže kao odlična za njegovo samopouzdanje."

Šta je rekao Pol Anakon?

Trener Rodžera Federara, Pita Samprasa, Tejlora Frica i nekad 12. igrač svijeta bio je iskren kad je u pitanju Novak: "Mislim da je ono što je on tako dobro shvatio, odnosno ono što legende nauče na kraju karijere, a to je da prihvate širu sliku, u njegovom slučaju kako da osvoji 25. titulu", pojasnio je.

"Da li bi volio da ponovo osvoji ATP finale? Naravno. Ali da li je to važno? Ne baš, kada pogledate šta je uradio. Da li će mu to pomoći za sljedeću godinu? Pa, volio bih da odigra još nekoliko mečeva prije kraja godine."

Novak je rekordnih 10 puta slavio na Australijan openu i postao apsolutni vladar tog turnira, može li opet da ponovi uspjeh tamo?

"Slušajte, znamo šta je uradio u Australiji i znamo koliko dobar može da igra tamo. Može li da pobijedi Alkaraza i Sinera uzastopno? Drugo pitanje je: može li da odigra sedam mečeva sa tri od pet setova na tom nivou? I u fazi glamura. To su jedina dva pitanja", rekao je Anakon