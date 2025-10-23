logo
Novaka pitao ko mu je najteži rival, pa ostao bez teksta: Rekao da mu se sviđa odgovor, mada ga nije očekivao

Autor Dragan Šutvić
Ko je najteži rival Novaku Đokoviću? On sam, to je jasno.

Novak Đoković sam sebi najveći protivnik Izvor: Youtube/Jay Shetty Podcast/printscreen

Novak Đoković je odigrao na hiljade mečeva sa najboljim teniserima sveta, ali još uvijek nije sreo većeg protivnika od samog sebe. Kada ga je u jednoj emisiji voditelj pitao ko mu je mentalno bio najteži protivnik u karijeri, kao iz topa je rekao:

"Najteži protivnik mentalno sam ja sam sebi i to ubjedljivo", istakao je Novak, a nije mogao da zadrži osmijeh voditelj. Rekao je da mu se taj odgovor jako dopada, pa ga je pitao ko mu je fizički bio najteži rival. 

"Najteži protivnik fizički je Nadal. Ma sigurno. Bitke sa njim su bile nevjerovatno iscrpljujuće", naglasio je Novak gostujući u ovoj emisiji. 

Otkazao je najbolji teniser ikada učešće na turniru u Parizu koji mu je tokom cijele karijere bio jedan od omiljenih. Ipak najvjerovatnije će igrati u Atini, a zatim ćemo vidjeti da li će se pojaviti na završnom mastersu sezone u Torinu. Trenutno je peti na svijetu i najvjerovatnije će tu ostati neko vrijeme. 

