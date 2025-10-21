logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković se povukao sa Mastersa u Parizu

Novak Đoković se povukao sa Mastersa u Parizu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković donio je odluku da se povuče sa turnira u Parizu, što se manje-više i očekivalo s obzirom na povredu u Šangaju.

Novak Đoković se povukao sa Mastersa u Parizu Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Novak Đoković povukao se sa Mastersa u Parizu. Odluka koja je bila manje-više očekivana i samo se čekala potvrda. Poslije povrede koju je zadobio u Šangaju i predaje meča Tejloru Fricu na egzibiciji "Šest kraljeva" bilo je jasno da neće moći da igra na turniru u francuskoj prestonici.

Turnir počinje 27. oktobra i bilo je izvjesno da su veoma male šanse da će tamo da se pojavi. Posebno pošto je rekao više puta da mu je cilj da igra na turniru u Atini (od 2. do 8. novembra) i tamo želi da napadne titulu. Pariska publika ga neće gledati ove godine.

Novak je pariski Masters osvajao čak sedam puta. Prvi put je to uradio 2009. godine, a onda je uspjeh ponovio i 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 i 2023. godine.

Gdje će Novak igrati do kraja sezone?

Đoković je u više navrata u prethodnom periodu poručio da mu je glavni cilj da igra na turniru u Atini koji organizuje njegova porodica, pošto je direktor njegov brat Đorđe. A šta će biti dalje?

Kada je predao meč Fricu Đoković je u izjavi na terenu rekao "da je plan da igra na par turnira do kraja sezone". S obzirom na to da se povukao iz Pariza, to bi trebalo da znači da se sprema da igra i na Završnom mastersu u Torinu. Potvrde još nema, ali bi to moglo da se dogodi. Posebno ako ostvari dobar rezultat u grčkoj prestonici.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC