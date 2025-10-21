"Novače, nema razloga više da igraš": Zloban komentar teniserke koja redovno pljuje Srbe

Rene Stabs po ko zna koji put pokušava da pošalje Novaka Đokovića u penziju odbijajući da mu vjeruje da ima još za šta da igra.

Bivša australijska teniserka Rene Stabs (54) već godinama važi za jednog od najvećih kritičara Novaka Đokovića i čini se da ne može da podnese ni to što i dalje želi da igra tenis. Sada joj smeta što Đoković i sa 38 godina odolijeva i uspijeva da se takmiči na najvećoj sceni, tako da mu poručuje da je to uzaludno i da treba da "batali".

U svom podkastu Stabs je izrazila zabrinutost zbog posljednjih rezultata Novaka Đokovića i sve češćih povreda, tako da mu se obratila i poručila mu da "nema razloga više da igra tenis". Zlonamjeran komentar, ako znamo da Nole želi da igra...

"Jednostavno, stalno se nešto 'raspadne'. Ako je povreda protiv Vašeroa bila stvarna - a pretpostavljam da jeste u prvom setu - izgledao je prilično dobro u drugom. Međutim, ista stvar se ponavlja u kasnijim fazama turnira već neko vrijeme. Jednostavno nema snage u udarcima", naglasila je Australijanka.

"U nekom trenutku, a o tome pričam mjesecima, zapravo možda već godinu ili dvije - vrijeme čini svoje. I izgleda kao da više nema onaj nivo snage u udarcima. Ne nameće se kao ranije. Ne servira tako dobro kao što je to radio kad je osvajao velike turnire i važne mečeve. U nekom trenutku to ga stigne, i postavlja se pitanje - koliko dugo će još to raditi?", upitala je Rene Stabs najvećeg tenisera svih vremena.

Pecnula ga, pa mu "poželjela sreću"

"Nadam se da griješim. Želim da Novak Đoković nastavi da igra", ispravljala se Rene Stabs, ali bezuspješno poslije teških riječi u svom podkastu: "Ali, jednostavno imam osjećaj - da li on uopšte želi da se opet muči sve do Rolan Garosa i Vimbldona? To je praktično za devet mjeseci."

"Dakle, da li će zaista da se iscrpljuje igrajući u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu i svim tim turnirima - samo da bi stigao do Rolan Garosa? On ne pokušava da osvoji još neki masters ili ATP 500 - ima sve rekorde."

"Nema više razloga da igra. Mislim da je mentalno to postalo ogroman teret", naglasila je Rene Stabs.

Novak Đoković neće u penziju

Iako je Đoković bio povrijeđen u Šangaju, pa je potom poražen i na turniru "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji, penzija nije u planu i gledaćemo ga još dugo na terenu.

"Dugotrajnost je jedna od mojih najvećih motivacija. Hoću da vidim koliko daleko mogu da doguram. Ako pogledate druge sportove poput Lebrona Džejmsa, Kristijana Ronalda, Toma Brejdija. To je nevjerovatno. Oni i mene inspirišu, hoću da nastavim. To je jedna od motivacija", rekao je nedavno Novak Đoković.

Ko je Rene Stabs i zašto ne voli Srbe

U jednom podkastu, Rene Stabs je sa Kejtlin Tompson pričala da Đoković ima "sindrom žrtve kao svi Srbi", dok je takođe pričala i o tome da je "opsjednut rekordima" i željom da bude popularniji od Federera i Nadala.

"Đoković je veoma polarizovan na mnogo načina za mnoge ljude, ali i za mene, kao bivšeg profesionalca i nekoga ko je gledao ovu borbu zaista dugo. Samo se morate čuditi njegovoj sposobnosti da nikada ne odustane i on je neumoljiv. Mislim da su Rodžer i Rafa nametnuli tu želju da mnogo pobjeđuju, ali Novaku je to postalo opsesija i to se vidi. Želi da iznese brojke jer zna da neće biti popularan širom svijeta kao Rodžer i Rafa", poručila je Stabsova u ranijem intervjuu.

Ona je inače nekada najbolja dublašica svijeta i četiri puta je osvajala grend slemove u ženskom dublu, dok ima dva i u "miksu". Što se tiče singla, tu nije imala previše uspjeha, najbolji plasman joj je 64. mjesto. Inače je radila i kao trener, brinula je o karijeri Pliškove, Stosur, Bušar i Serene Vilijams. Takođe, radila je i kao komentator za ESPN.