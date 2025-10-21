Karlos Alkaraz, prvi teniser svijeta, otkriva koji rekord Novaka Đokovića ga najviše inspiriše i smatra "ludim"
Karlos Alkaraz, trenutno prvi teniser svijeta, otvoreno je priznao da ga jedan rekord Novaka Đokovića posebno inspiriše, toliko da ga naziva "ludim" i vidi kao najveći izazov u svojoj karijeri.
Iako ima svega 22 godine, Španac već ima impresivan šest osvojenih Grend slem titula, čime je stao rame uz rame s teniskim legendama kao što su Boris Beker i Stefan Edberg.
"Postoji nekoliko rekorda koje bih voli da oborim – naravno, najviše Grend slemova, mislim da to svi žele. Ali i najviše nedjelja na broju jedan. Mislim da je taj Đokovićev rekord lud. Mislim da je oko 400 i nešto", rekao je Alkaraz.
Alkaraz otkrio koji Novakov rekord želi da sruši
Karlos Alkaraz
Novak Đoković drži apsolutni rekord po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu ATP liste – čak 428! To je čak 118 više od Rodžera Federera, koji je drugi na vječitoj listi. Rafael Nadal je na toj poziciji bio 209 nedjelja i zauzima šesto mjesto.
Od mlađih zvijezda, Karlos Alkaraz je do sada bio svjetski broj jedan ukupno 42 nedjelje, dok je Janik Siner tokom 2024. i 2025. uspio da se zadrži na vrhu 65 nedelja, što ga trenutno svrstava na 12. mjesto svih vremena.