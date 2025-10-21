logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alkaraz otkrio koji Novakov rekord želi da sruši

Alkaraz otkrio koji Novakov rekord želi da sruši

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
0

Karlos Alkaraz, prvi teniser svijeta, otkriva koji rekord Novaka Đokovića ga najviše inspiriše i smatra "ludim"

Karlos Alkaraz o rekordima Novaka Đokovića Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz, trenutno prvi teniser svijeta, otvoreno je priznao da ga jedan rekord Novaka Đokovića posebno inspiriše, toliko da ga naziva "ludim" i vidi kao najveći izazov u svojoj karijeri.

Iako ima svega 22 godine, Španac već ima impresivan šest osvojenih Grend slem titula, čime je stao rame uz rame s teniskim legendama kao što su Boris Beker i Stefan Edberg.

"Postoji nekoliko rekorda koje bih voli da oborim – naravno, najviše Grend slemova, mislim da to svi žele. Ali i najviše nedjelja na broju jedan. Mislim da je taj Đokovićev rekord lud. Mislim da je oko 400 i nešto", rekao je Alkaraz.

Novak Đoković drži apsolutni rekord po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu ATP liste – čak 428! To je čak 118 više od Rodžera Federera, koji je drugi na vječitoj listi. Rafael Nadal je na toj poziciji bio 209 nedjelja i zauzima šesto mjesto.

Od mlađih zvijezda, Karlos Alkaraz je do sada bio svjetski broj jedan ukupno 42 nedjelje, dok je Janik Siner tokom 2024. i 2025. uspio da se zadrži na vrhu 65 nedelja, što ga trenutno svrstava na 12. mjesto svih vremena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Karlos Alkaraz Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC