Siner pregazio Alkaraza i uzeo šest miliona dolara

Siner je u finalu egzibicije "Šest kraljeva" pobijedio Alkaraza i osvojio turnir sa najvećim nagradnim fondom u istoriji i šest miliona dolara.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Janik Siner odbranio je titulu i osvojio turnir na egzibiciji "Šest kraljeva". U finalu je pobijedio Karlosa Alkaraza i to prilično ubjedljvo - 6:2, 6:4. Očekivalo se mnogo više drame, više uzbuđenja, ali je Italijan pokazao da je trenutno vjerovatno u najboljoj formi od svih. Tako je i ove godine uzeo nagradu od čak 6 miliona dolara. Svi igrači dobili su po 1,5 miliona za učešće, a titula donosi još 4,5 miliona dolara, što je više od svih grend slemova.

U polufinalu je rutinski dobio Novaka Đokovića, a Španac je na svojoj koži osjetio kako je Srbinu bilo. Prosto i jednostavno, nije imao nikakve šanse protiv veoma raspoloženog Italijana. Uostalom, statistika to i pokazuje, a publika nije dobila spektakl kakvom se nadala.

Dovoljno je videti osnovne podatke i način na koji je Janik odigrao ovaj meč. Nije se suočio ni sa jednom jedinom brejk loptom, dok je Karlos na drugoj strani spasio sedam od 10 brejk šansi. Da to nije uradio rezultat bi vjerovatno bio i još ubjedljiviji. Ono što je zanimljivo jeste i da se ovaj meč neće računati u zvaničnu statistiku, jer egzibicije ne spadaju u zvanične mečeve. Tako da će ostati rezultat 10:5 u korist Alkaraza u međusobnim duelima.