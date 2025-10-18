logo
Siner sastavio savršenog tenisera: Birao najbolje od najboljih, otkrio šta kod Novaka obožava

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Janik Siner pokušao je da sastavi najboljeg tenisera, pa je od svakog legendarnog igrača uzeo ponešto.

Janik Siner sastavio savršenog tenisera pomenuo i Đokovića Izvor: Screenshot/Twitter/@WivoRN

Janik Siner boriće se u finalu turnira "Šest kraljeva" protiv Karlosa Alkaraza, u šestom meču u 2025, a obojica mladih tenisera boriće se za rekordni nagradni fond od pet miliona evra. Siner je najprije savldao Novaka Đokovića, a dok odmara i priprema se za najbolje izdanje u susretu sa Špancem, Siner je imao jedan zanimljiv zadatak - da sastavi najboljeg tenisera. Tako je među odabrane smjestio i Novaka Đokovića.

Kako je tekao razgovor: 

  • Voditelj: Igramo zabavnu igru, pokušavamo da izgradimo savršenog tenisera. Reći ću nekoliko udaraca, a ti ćeš birati ko je najbolji u njima, u prošlosti ili sadašnjosti, bilo ko. Najbolji forhend?
  • Siner: Nije lako... Karlos (Alkaraz).
  • Voditelj: Najbolji bekhend?
  • Siner: Novak (Đokvoić).
  • Voditelj: Najbolji volej?
  • Siner: Rodžer (Federer)
  • Voditelj: Kad je u pitanju mentalna snaga?
  • Siner: Rafa
  • Voditelj: Kad je u pitanju inteligencija?
  • Siner: Rodžer ili Karlos
  • Voditelj: Kad je u pitanju brzina?
  • Siner: Mislim da je Novak sjajan atleta.
  • Voditelj: Najbolji servis?
  • Siner: Džon Izner.

Tako je Siner oformio savršenog igrača, uzgred ni za jednu od karakteristika nije naveo sebe.

Tagovi

Novak Đoković Tenis Janik Siner

