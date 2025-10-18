Siner sastavio savršenog tenisera: Birao najbolje od najboljih, otkrio šta kod Novaka obožava

Janik Siner pokušao je da sastavi najboljeg tenisera, pa je od svakog legendarnog igrača uzeo ponešto.

Janik Siner boriće se u finalu turnira "Šest kraljeva" protiv Karlosa Alkaraza, u šestom meču u 2025, a obojica mladih tenisera boriće se za rekordni nagradni fond od pet miliona evra. Siner je najprije savldao Novaka Đokovića, a dok odmara i priprema se za najbolje izdanje u susretu sa Špancem, Siner je imao jedan zanimljiv zadatak - da sastavi najboljeg tenisera. Tako je među odabrane smjestio i Novaka Đokovića.

Building the PERFECT Tennis Player with Jannik Sinner!



Been an honor! ❤️@janniksin



Watch it Live on Netflix Now



#SixKingsSlam — Wivo (@WivoRN)October 15, 2025

Kako je tekao razgovor:

Voditelj: Igramo zabavnu igru, pokušavamo da izgradimo savršenog tenisera. Reći ću nekoliko udaraca, a ti ćeš birati ko je najbolji u njima, u prošlosti ili sadašnjosti, bilo ko. Najbolji forhend?

Siner: Nije lako... Karlos (Alkaraz).

Voditelj: Najbolji bekhend?

Siner: Novak (Đokvoić).

Voditelj: Najbolji volej?

Siner: Rodžer (Federer)

Voditelj: Kad je u pitanju mentalna snaga?

Siner: Rafa

Voditelj: Kad je u pitanju inteligencija?

Siner: Rodžer ili Karlos

Voditelj: Kad je u pitanju brzina?

Siner: Mislim da je Novak sjajan atleta.

Voditelj: Najbolji servis?

Siner: Džon Izner.

Tako je Siner oformio savršenog igrača, uzgred ni za jednu od karakteristika nije naveo sebe.