Conga odgovorio Mekinrou zbog Alkaraza i spomenuo meč sa Novakom

Žo Vilfred Conga morao je da ospori tvrdnju Džona Mekinroa da je Karlos Alkaraz bolji i od "velike trojke", a to je objasnio na jednostavnom primjeru.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon/@UniversTennis

Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer dio su "velike trojke" koje je dominirala većim dijelom 21. veka. Nakon njih na scenu su stupili Janik Siner i Karlos Alkaraz, pa istoriju koju su trojica tenisera pisala, Džon Mekinro odlučio je da zaboravi u godini za nama i tada je svima poručio - nikada nije vidio igrača kao što je Španac. Reagovali su mnogi teniseri nakon te izjave, a nedavno se na istu temu oglasio i Žo Vilfred Conga.

Nadal i Federer rešili su da se povuku, dok je olimpijski šampion iz Pariza još jedini koji pokušava da parira omladincima i dobro mu ide - s obzirom na to da je odigrao sva polufinala grend slem turnira. Međutim, uvijek bi na korak od titule bolji bili Janik Siner ili Karlos Alkaraza. Ovo ostavlja pitanje, da li je Novak Đoković u 39. gododini suviše dobar ili su svi ostali mladi igrači previše loši da bi ugrozili najboljeg svih vremena?

I mada Conga nije moga da ospori talenat mladića, prije svega Alkaraza, morao je da iznese stav. "Iskreno, istina je da se sve više razvija. On je zaista kompletan igrač. Da li je postoje jači igrači od njega danas? Mentalno, fizički, pa, zapravo ne znamo", rekao je Conga o mladom Špancu.

"Volio bih da vidim da Alkaraz osvoji Rolan Garos, ali pobjedom nad (Huanom Martinom) Del Potrom u trećem kolu, (Endija) Marejem u četvrtom kolu, Đokovićem u četvrtfinalu, Federerom u polufinalu i Nadalom u finalu. To je ono što bih volio da vidim u stvarnom životu, jer je on danas mnogo dominantniji od drugih", bio je iskren u podkastu "Univers tennis".

Šta je rekao Mekinro?

Džon Mekinro poznat je po smelim izjavama, mada je možda prenapadno reći da je bolji od čuvene "velike trojke". "Ovaj momak, Karlos Alkaraz sa 21 ili 22 godine, je najtalentovaniji klinac koga sam ikada vidio na teniskom terenu", rekao je Mekenro .

"To je više nego Rodžer Federer , Nadal i Đoković prema kojima imam veliko poštovanje. Obožavao sam Roda Lejvera, igrao sam protiv Pita Samprasa, ovaj momak je zapanjujuće dobar kada je na terenu. Jedan od najbržih momaka koji je ikada bio na terenu, nevjerovatna ličnost, stav je nevjerovatan. Uspio je da izvede svaki mogući udarac. Sve", nedavno je bez oklijevanja rekao.

Šta je Alkaraz sve osvojio?

Karlos Alkaraz ima 22 godine i već šest grend slem titula. Ako Španca uporedimo sa igračima "velike trojke", on je postigao više trofeja u ovim godinama od Novaka i Federera, ali je izjednačen sa Nadalom. Zanimljivo je i to da će Alkaraz imati priliku da pretekne i Nadala - rođen je 5. maja, pa će do 23. rođendana pred sobom imati Australijan open na kojem bi mogao da stigne do sedme titule.