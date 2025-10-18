"Ugledam se na Đokovića i Alkaraza": Siner iskren o rivalstvu, samo oni mogu da mu pruže motivaciju

Janik Siner priznao je da se tokom karijere sve vreme ugleda na Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Janik Siner donedavno je bio prvi teniser svijeta, a i sam ističe - velikog uspjeha ne bi bilo da nije najvećih rivala. Naravno, Karlos Alkaraz jedan je od glavnih izazivača Italijana, a pored dvojice mladića ističe se i najiskusnije, a ujedno i najbolji svih vremena Novak Đoković. Zahvaljujući Srbinu i Špancu, tvrdi Siner, on konstantno napreduje u "bijelom sportu".

Siner, je u polufinalu turnira u Rijadu, pobijedio Novaka Đokovića i zakazao susret sa Karlosom Alkarazom, pobjednik ovog susreta kući će odnijeti šest miliona dolara, a ovo će biti ujedno i šesti susret dvojice generacijskih rivala. Takođe, ovaj duel biće ponovljeni susret iz 2024, kad su se takođe Italijan i Španac borili na prvom ovom turniru, tada je Alkaraz bio bolji i slavio u tri seta.

S obzirom na to da će duel Sinera i Alkaraza biti dostupan samo na Netfliksovoj platformi, ova platforma imala je mogućnost i da uradi intervju sa Janikom koji je bio iskren o svojoj budućnosti na terenu: "Veoma mi je važno da se poboljšam", rekao je drugi teniser svijeta.

"To je, za mene, najvažnije. Na kraju karijere, volio bih da kažem da sam učinio sve što je moguće da postignem 100 posto svojih kvaliteta", dodao je Siner.

Na koga se Siner ugleda?

Janik Siner i mada je i dalje mlad, pošto ima svega 24 godine, čak četiri puta je postao šampion grend slem turnira. Možemo sigurno reći da je osjetio ukus slave, pa je povučen pređašnjim iskustvom rekao: "Uspjeh me nikada neće promijeniti kao osobu".

Posebnu zahvalnost odao je i Novaku Đokoviću i Karlosu Alkarazu. "Ovo je takođe veoma važno. Potrebna su vam rivalstva. Potrebni su vam bolji igrači od vas. Karlos je svestrani igrač. Nevjerovatan talenat. Vidjeli smo to danas na terenu. Drop šotovi... on može sve. Ugledam se na ove momke. Ugledam se na Novaka. Ugledam se na Karlosa. Imati tačku u kojoj mogu da kažem: 'U redu, veoma je važno da se poboljšam', to je upravo ono što me motiviše."

Italijan i Španac ponovo će na teren u još jednom finalnom meču ove sezone. "Radujem se svakom našem susretu. Ovo je odlično za nas. Biće to velika bitka. Trudiću se da budem što spremniji. Očigledno je velika čast ponovo igrati protiv njega", dodao je Siner.