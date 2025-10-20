logo
Napredak Damira Džumhura na ATP listi, Novak Đoković peti reket svijeta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
U ponedjeljak je objavljena nova ATP lista.

ATP lista napredak Damira Džumhura Izvor: MN Prees

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur skočio je četiri mjesta na novoj ATP listi i trenutno je 63. reket planete sa 883 boda.

Sarajevski teniser se za napredak izborio na ATP turniru u Beču, gdje je kroz kvalifikacije osigurao nastup u glavnom žrijebu.

Od ostalih bh. tenisera najbolje rangiran je Nerman Fatić na 209. mjestu. Andrej Nedić je 353, a Mirza Bašić na 476. mjestu.

Kada je u pitanju poredak na vrhu liste, nije bilo promjena. U vođstvu je španski teniser Karlos Alkaraz (11.340) , ispred Janika Sinera iz Italije (10.000) i Nijemca Aleksanrdra Zvereva (5.930).

Na četvrtoj poziciji je Amerikanac Tejlor Fric (4.645), dok je srpski teniser Novak Đoković na petom mjestu sa 4.580 bodova.

Inače, Džumhur će na turniru u Beču u prvom kolu igrati protiv Francuza Korentana Mutea, koji je 36. igrač na ATP listi.

(MONDO)

Tagovi

ATP lista Tenis Damir Džumhur Novak Đoković

