Džumhur namučio 13. tenisera svijeta: Hrabra Damirova igra ipak nije nagrađena pobjedom u Briselu

Damir Džumhur pružio žestok otpor Feliksu Ože-Aljasimu, ali nije mogao do iznenađenja u osmini finala ATP turnira iz serije 250.

Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Odličan meč odigrali su Damir Džumhur i Feliks Ože-Aljasim u osmini finala turnira u Briselu, a Kanađanin je nakon skoro tri sata igre izborio plasman u četvrtfinale.

Sjajan otpor pružio je Sarajlija trenutno trinaestoplasiranom igraču na svijetu, ali na kraju ipak nije mogao do iznenađenja, te je njegov nastup na ATP turniru iz serije 250 okončan.

DŽUMHUR - OŽE-ALJASIM 1:2 (6:7, 6:4, 6:7)

FELIX SURVIVES IN BRUSSELS!



(2)Felix Auger-Aliassime keeps his ATP Finals hopes alive as he defeats Damir Dzumhur in a tight 3-set, three hour battle 76(3) 46 76(5) to make the ATP 250 Brussels Open Quarter-Finals.



Nowhere near his best today. But gets it done.#CdnTennispic.twitter.com/kQAFgcCOMc — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6)October 16, 2025

Prvi set protekao je u izjednačenoj igri, a nijedan teniser nije uspio da uzme servis protivniku. Iako je Ože-Aljasim imao čak četiri prilike za brejk, po dvije u trećem i petom gemu, Sarajlija je smogao snage da osvoji gemove na svoj servis, pa je set odlučen tek nakon taj-brejka. U njemu je Kanađanin slavio 7:3.

Na početku drugog seta slična situacija, s tim da je ovaj put Feliks prvi servirao, a Damir morao da stiže rivala. Prva tri gema prošla su u dominaciji tenisera na servisu, a onda je u četvrtom viđena velika borba. Kanadski teniser imao je tri brejk prilike, ali se Džumhur nije predavao i izjednačio je na 2:2.

Taj gem kao da je Sarajliji dao dodatnu snagu, pa je u petom gemu drugog seta konačno viđen brejk. Iako je Kanađanin vodio 30:15 i 40:30, Džumhur je smogao snage da preokrene i oduzme set protivniku (3:2). Ipak, nije dugo trajalo Damirovo slavlje, pa se Ože-Aljasim odmah vratio u narednom gemu, "brejknuo" Džumhura i izjednačio na 3:3, da bi istim oružjem uzvratio i bh. teniser, pa poveo 4:3. Tako smo u samo tri gema vidjeli tri brejka, a u prethodnih 16 nijedan.

U narednom gemu Džumhur je sjajno odservirao i riješio ga bez izgubljenog poena, pa je prvi put na meču jedan od tenisera stekao prednost od dva gema (5:3). Deveti i deseti gem protekli je u izjednačenoj igri, što je Damiru i te kako odgovaralo, pa je nakon 48 minuta igre slavio u drugom setu i izjednačio na 1:1 (6:4).

Krenuo je Ože-Aljasim agresivno od starta odlučujuće dionice meča, osvojio gem na svoj servis, ali u narednom gemu nije pretvorio dvije brejk šanse u poene i Džumhur se vratio.

Vodila se velika borba, pri rezultatu 4:5 Kanađanin je imao tri meč lopte, ali je Džumhur "preživio" ove napade i produžio meč. Potrajala je ova bitka do taj-brejka, a ponovo je Kanađanin bio spretniji (5:7) i na kraju stigao do konačne pobjede poslije dva časa i 55 minuta.

4th consecutive quarter-final for FAA@felixtenniscomes through a tight battle 7-6 4-6 7-6 vs Dzumhur to progress in Brussels#BNPPFEuropeanOpenpic.twitter.com/dAgDeKZxIX — Tennis TV (@TennisTV)October 16, 2025

Ože-Aljasim će u borbi za polufinale igrati sa boljim iz duela Botik van de Zandshulp (Holandija) - Eliot Spiciri (SAD).