Džumhur već završio nastup u Tokiju: Kvalifikant izbacio bh. tenisera u prvom kolu

Autor Dragan Šutvić
0

Damir Džumhur nije uspio da preskoči prvu prepreku u glavnom gradu Japana.

Damir Džumhur ispao u prvom kolu turnira u Tokiju Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur završio je nastup na turniru u Tokiju već u prvom kolu.

Na startu turnira iz ATP serije 500, Džumhura je rezultatom 2:1 u setovima porazio kvalifikant iz Australije Aleksandar Vukić, koji se na ATP listi nalazi na 95. mjestu, odnosno 29 pozicija slabije od rođenog Sarajlije.

Vukić je obezbijedio osvajanje prvog seta napravivši brejk u sedmom gemu bez izgubljenog poena. Imao je Džumhur pri rezultatu 5:4 za protivnika dvije brejk-šanse da anulira zaostatak i vrati se u meč. Nije ih iskoristio, već je Vukić uspio da materijalizuje prvu set-loptu koja mu se ukazala.

Džumhur je osvojio drugi set rezultatom 6:3, a ključan je bio šesti gem. Vodio je Damir rezultatom 3:2, a onda oduzeo servis Australijanci sa "nulom". Potvrdio je potom brejk došavši do 5:2, nakon čega je set rutinski priveo kraju.

U odlučujućem, trećem setu vodila se "igra živaca". I jedan i drugi teniser čuvali su svoje servise sve do osmog gema, kada je Vukić stigao do 5:3 a potom na svoj servis iskoristio već prvu meč-loptu.

(mondo.ba)

