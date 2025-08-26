Nakon velike borbe: Džumhur eliminisan u prvom kolu US opena

Kanadski teniser opravdao je status favorita.

Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Bh. teniser Damir Džumhur nije uspio da prođe prvu prepreku na ovogodišnjem US Openu. Njega je eliminisao Kanađanin Gabrijel Dijalo, koji je slavio poslije četiri seta – 3:1 (7:6, 4:6, 7:5, 7:5).

Prvi set donio je veliku borbu bez ijedne prilike za oduzimanje servisa. Odluka je pala u taj-brejku, gdje je Dijalo bio sigurniji i iskoristio svoju šansu za vođstvo.

Džumhur se vratio u drugom setu. U devetom gemu oduzeo je servis protivniku i potom mirno priveo set kraju, izjednačivši rezultat na 1:1.

Početak trećeg seta obećavao je, jer je Damir rano napravio brejk i poveo, ali Kanađanin je uspio da se vrati. Set je odlučen u završnici, kada je Kanađanin iskoristio petu brejk loptu u 12. gemu i ponovo došao do prednosti.

Četvrti set dugo je bio izjednačen, ali je Dijalo u pravom trenutku napravio ključni brejk i zaključio meč u svoju korist. U narednoj rundi kanadskog tenisera očekuje dvoboj protiv Španca Jaumea Munara, koji je eliminisao Portugalca Fariju rezultatom 3:1.