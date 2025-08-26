Nakon velike borbe: Džumhur eliminisan u prvom kolu US opena

Kanadski teniser opravdao je status favorita.
Bh. teniser Damir Džumhur nije uspio da prođe prvu prepreku na ovogodišnjem US Openu. Njega je eliminisao Kanađanin Gabrijel Dijalo, koji je slavio poslije četiri seta – 3:1 (7:6, 4:6, 7:5, 7:5).
Prvi set donio je veliku borbu bez ijedne prilike za oduzimanje servisa. Odluka je pala u taj-brejku, gdje je Dijalo bio sigurniji i iskoristio svoju šansu za vođstvo.
Džumhur se vratio u drugom setu. U devetom gemu oduzeo je servis protivniku i potom mirno priveo set kraju, izjednačivši rezultat na 1:1.
Početak trećeg seta obećavao je, jer je Damir rano napravio brejk i poveo, ali Kanađanin je uspio da se vrati. Set je odlučen u završnici, kada je Kanađanin iskoristio petu brejk loptu u 12. gemu i ponovo došao do prednosti.
Četvrti set dugo je bio izjednačen, ali je Dijalo u pravom trenutku napravio ključni brejk i zaključio meč u svoju korist. U narednoj rundi kanadskog tenisera očekuje dvoboj protiv Španca Jaumea Munara, koji je eliminisao Portugalca Fariju rezultatom 3:1.