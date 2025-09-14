Džumhur ubjedljivo poražen, odlučuje peti meč u susretu BIH i Ekvadora!

Odlučujući poen za "zmajeve" pokušaće da osvoji Andrej Nedić.

Duel teniskih reprezentacija Ekvadora i BiH odlučiće peti meč!

Ranije tokom dana, bh. dubl kombinacija Mirza Bašić – Nerman Fatić je poslije dva taj-brejka stigla do pobjede protiv Gonzala Eskobara i Dijega Idalga. Bio je to ukupno drugi poen za "zmajeve" u ovom meču, dok je kasnije tokom večeri najbolji teniser BiH Damir Džumhur imao priliku da riješi sve dileme.

Doživio je, međutim, ubjedljiv poraz u duelu sa Alvarom Giljenom, osvojivši samo tri gema (6:2, 6:1), pa će o putniku u kvalifikacije za Top 16 reprezentacija u Dejvis kupu odlučivati završni singl.

Na terenu je trebalo da se nađe Nerman Fatić, ali je selektor Zoran Zrnić u posljednjem trenutku napravio promjenu. Tako se Andresu Andradeu suprotstavio Andrej Nedić.

