logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džumhur ubjedljivo poražen, odlučuje peti meč u susretu BIH i Ekvadora!

Džumhur ubjedljivo poražen, odlučuje peti meč u susretu BIH i Ekvadora!

Autor Dragan Šutvić
0

Odlučujući poen za "zmajeve" pokušaće da osvoji Andrej Nedić.

Dejvis kup Ekvador BiH izgubio Damir Džumhur Izvor: Live Media Publishing Group / Alamy / Alamy / Profimedia

Duel teniskih reprezentacija Ekvadora i BiH odlučiće peti meč!

Ranije tokom dana, bh. dubl kombinacija Mirza Bašić – Nerman Fatić je poslije dva taj-brejka stigla do pobjede protiv Gonzala Eskobara i Dijega Idalga. Bio je to ukupno drugi poen za "zmajeve" u ovom meču, dok je kasnije tokom večeri najbolji teniser BiH Damir Džumhur imao priliku da riješi sve dileme.

Doživio je, međutim, ubjedljiv poraz u duelu sa Alvarom Giljenom, osvojivši samo tri gema (6:2, 6:1), pa će o putniku u kvalifikacije za Top 16 reprezentacija u Dejvis kupu odlučivati završni singl.

Na terenu je trebalo da se nađe Nerman Fatić, ali je selektor Zoran Zrnić u posljednjem trenutku napravio promjenu. Tako se Andresu Andradeu suprotstavio Andrej Nedić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis teniseri BiH Ekvador Damir Džumhur Dejvis Kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC