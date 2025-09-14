logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraljevi taj-brejka! Pobjeda dubla BiH u meču bez ijedne prilike za brejk u Dejvis kupu!

Kraljevi taj-brejka! Pobjeda dubla BiH u meču bez ijedne prilike za brejk u Dejvis kupu!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo vodi u duelu sa Ekvadorom u Dejvis kupu.

dejvis kup bih Ekvador 2:1 Izvor: X - screenshot

Nakon što je prvog dana dvoboja u Kitu, Damir Džumhur osvojio prvi poen za BiH, a potom Nerman Fatić izgubio za izjednačenje 1:1, u nedjelju su na rasporedu bili dublovi.

Mirza Bašić/Nerman Fatić su savladali ekvadorski par Gonzalo Eskobar/Dijego Idalgo rezultatom 2:0 u setovima 7:6( 7:3), 7:6 (11:9) i donijeli novo vođstvo selekciji BiH - 2:1.

Prvi set je odlučen tek u taj-brejku u kojem je bh.dvojac imao više nerava, a neizvjesno je bilo i u drugom setu, koji je takođe završen taj-brejkom.

Interesantno nijedan dubl nije imao niti jednu brejk priliku na kompletnom meču, ali su u tim ključnim momentima bili smireniji bh. teniseri.

Spasili su Ekvadorci pet meč lopti, ali nisu uspjeli i šestu!

Za sutra su zakazani dvoboji u singlu a planirani su mečevi Alvaro Gviljen – Damir Džumhur i Andres Andrade – Nerman Fatić.

Za plasman među 16 najboljih ekipa Dejvis kupa, BiH će biti potrebna još jedna pobjeda iz preostala dva meča.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejvis Kup Tenis Nerman Fatić Mirza Bašić BiH Ekvador

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC