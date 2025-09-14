Kraljevi taj-brejka! Pobjeda dubla BiH u meču bez ijedne prilike za brejk u Dejvis kupu!

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo vodi u duelu sa Ekvadorom u Dejvis kupu.

Izvor: X - screenshot

Nakon što je prvog dana dvoboja u Kitu, Damir Džumhur osvojio prvi poen za BiH, a potom Nerman Fatić izgubio za izjednačenje 1:1, u nedjelju su na rasporedu bili dublovi.

Mirza Bašić/Nerman Fatić su savladali ekvadorski par Gonzalo Eskobar/Dijego Idalgo rezultatom 2:0 u setovima 7:6( 7:3), 7:6 (11:9) i donijeli novo vođstvo selekciji BiH - 2:1.

Prvi set je odlučen tek u taj-brejku u kojem je bh.dvojac imao više nerava, a neizvjesno je bilo i u drugom setu, koji je takođe završen taj-brejkom.

Interesantno nijedan dubl nije imao niti jednu brejk priliku na kompletnom meču, ali su u tim ključnim momentima bili smireniji bh. teniseri.

Spasili su Ekvadorci pet meč lopti, ali nisu uspjeli i šestu!

Za sutra su zakazani dvoboji u singlu a planirani su mečevi Alvaro Gviljen – Damir Džumhur i Andres Andrade – Nerman Fatić.

Za plasman među 16 najboljih ekipa Dejvis kupa, BiH će biti potrebna još jedna pobjeda iz preostala dva meča.

(MONDO)