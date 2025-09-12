Teniseri BiH u Ekvadoru igraju za kvalifikacije za Top 16 Dejvis kupa: Damir Džumhur prvi izlazi na teren

Teniska selekcija BiH bori se za mjesto u kvalifikacijama za plasman u najjaču grupu.

Izvor: Teniski savez BiH

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće predstojećeg vikenda u Kitu protiv Ekvadora.

U slučaju trijumfa, bh. selekcija će u februaru 2026. godine zaigrati u kvalifikacijama za plasman među 16 najboljih selekcija svijeta. Na tom putu, prvi će sutra na teren izaći najbolji bh. teniser Damir Džumhur, koji će za protivnika imati Andresa Andradea. Nakon njih, singl-meč igraće Alvaro Gviljen i Nerman Fatić.

U nedjelju se prvo igra dubl-meč. Za BiH će, za sada je planirano, igrati Mirza Bašić i Nerman Fatić, dok će ekvadorski par činiti Gonzalo Eskobar i Dijego Idalgo.

U zavisnosti od dotadašnjeg rezultata, igraće se preostali singl-dueli, a planirani su mečevi Alvaro Gviljen – Damir Džumhur i Andres Andrade – Nerman Fatić.

"Sa današnjim treningom završili smo pripreme za ovaj susret. Odradili smo pripreme u trajanju od 12 dana i htio bih da pohvalim sve naše igrače koji su i ovog puta došli na vrijeme i pokazali da su spremni da svoje turnire stave po strani i igraju za reprezentaciju. Svi su motivisani, svi su dobro trenirali. Imali smo dobre treninge, trenirali smo dva puta dnevno i veoma sam srećan što smo sve te treninge uspjeli da realizujemo", rekao je selektor bh. tima Zoran Zrnić, dodavši:

"Mogu da kažem da smo se adaptirali na uslove koliko je to moguće jer se igra u pomalo specifičnim uslovima, na 2.850 metara nadmorske visine, i to je razlog zašto smo došli ranije. Međutim, odradili smo sve po planu i u dobrom raspoloženju dočekujemo mečeve."

