logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teniseri BiH u Ekvadoru igraju za kvalifikacije za Top 16 Dejvis kupa: Damir Džumhur prvi izlazi na teren

Teniseri BiH u Ekvadoru igraju za kvalifikacije za Top 16 Dejvis kupa: Damir Džumhur prvi izlazi na teren

Autor Dragan Šutvić
0

Teniska selekcija BiH bori se za mjesto u kvalifikacijama za plasman u najjaču grupu.

Tenis Dejvis kup Ekvador BiH najava Izvor: Teniski savez BiH

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće predstojećeg vikenda u Kitu protiv Ekvadora.

U slučaju trijumfa, bh. selekcija će u februaru 2026. godine zaigrati u kvalifikacijama za plasman među 16 najboljih selekcija svijeta. Na tom putu, prvi će sutra na teren izaći najbolji bh. teniser Damir Džumhur, koji će za protivnika imati Andresa Andradea. Nakon njih, singl-meč igraće Alvaro Gviljen i Nerman Fatić.

U nedjelju se prvo igra dubl-meč. Za BiH će, za sada je planirano, igrati Mirza Bašić i Nerman Fatić, dok će ekvadorski par činiti Gonzalo Eskobar i Dijego Idalgo.

U zavisnosti od dotadašnjeg rezultata, igraće se preostali singl-dueli, a planirani su mečevi Alvaro Gviljen – Damir Džumhur i Andres Andrade – Nerman Fatić.

Izvor: Teniski savez BiH

"Sa današnjim treningom završili smo pripreme za ovaj susret. Odradili smo pripreme u trajanju od 12 dana i htio bih da pohvalim sve naše igrače koji su i ovog puta došli na vrijeme i pokazali da su spremni da svoje turnire stave po strani i igraju za reprezentaciju. Svi su motivisani, svi su dobro trenirali. Imali smo dobre treninge, trenirali smo dva puta dnevno i veoma sam srećan što smo sve te treninge uspjeli da realizujemo", rekao je selektor bh. tima Zoran Zrnić, dodavši:

"Mogu da kažem da smo se adaptirali na uslove koliko je to moguće jer se igra u pomalo specifičnim uslovima, na 2.850 metara nadmorske visine, i to je razlog zašto smo došli ranije. Međutim, odradili smo sve po planu i u dobrom raspoloženju dočekujemo mečeve."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Dejvis Kup BiH zmajevi Ekvador

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC