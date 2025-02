Džumhur se mučio, ali ipak slavio: BiH pobijedila Uzbekistan i izborila opstanak u Dejvis kupu

Damir Džumhur slavio protiv 236. tenisera svijeta i donio "zmajevima" odlučujući treći bod.

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Teniska reprezentacija BiH slavila je 3:1 protiv Uzbekistana u Taškentu, u Prvoj svjetskoj grupi Dejvis kupa, te tako osigurala opstanak.

Mirza Bašić i Nermin Fatić rano jutros po našem vremenu donijeli su drugi bod "zmajevima" u meču protiv Uzbekistana u Prvoj svjetskoj grupi Dejvis kupa. Slavili su protiv uzbekistanskog dubla Sergej Fomin-Humojun Sultanov 2:0 u setovima (7:6, 7:6), te tako omogućili Damiru Džumhuru da donese odlučujući poen bh. timu.

Džumhur je u veoma napornom meču slavio protiv Humojuna Sultanova, inače 236. tenisera svijeta, sa 2:1, u setovima 6:4, 1:6, 6:3.

Imao je Džumhur tri brejk prilike u prvom setu, u prvom, petom i devetom gemu, a treća mu je bila srećna. Nakon što je oduzeo servis protivniku i poveo 5:4, dobro je odigrao servis-gem i slavio 6:4.

Ipak, drugi set nije dobro počeo, a ni završio po bh. tenisera. Uzbekistanac je prvo bez izgubljenog poena riješio gem na svoj servis, a onda vrlo lako stigao do brejka i vođstva 2:0. Velika borba viđena je u trećem gemu, napadao je Džumhur, Sultanov se branio, ali je bh. teniser uspio četvrtu brejk loptu da pretvori u poen i smanji na 2:1.

Nije dugo trebalo da se čeka na novi brejk. Već u sljedećem gemu ponovo je domaći teniser zadao muke Džumhuru i sa nulom stigao do 3:1, da bi nakon toga odigrao bolje i na svoj servis i stigao do tri gema prednosti. Velika borba viđena je i u šestom gemu. Propustio je Uzbekistanac dvije brejk prilike, ali ne i treću, te poveo 5:1 i stigao na korak od osvajanja drugog seta. Vidjelo se da je Sarajlija uzdrman, što je Sultanov iskoristio i lako stigao do 6:1, odnosno 1:1 u setovima.

Iako je bh. teniser imao tri brejk prilike, prvih sedam gemova odlučujućeg seta proteklo je oduzetih servisa. A onda je Džumhur poveo 5:3. Čak pet meč lopti bilo je potrebno Džumhuru da ovjeri trijumf, ali je na kraju opak uspio.

Podsjetimo, prvog dana dvoboja Uzbekistan i BiH su upisali po pobjedu. Mirza Bašić poražen je od Sultanova 2:1 (6:4, 3:6, 7:6), dok je Džumhur bio bolji u duelu sa Sergejem Fominom 2:0 (6:7, 3:6).

U posljednjem, petom meču, koji neće imati rezultatski značaj, trebalo bi da igraju Fomin i Bašić.