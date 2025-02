"Valjaće se i po podu za pobjedu ako treba": Miša je spreman za sve trikove, dobro zna šta ga čeka

Miomir Kecmanović spreman je na sve od Holgera Runea... Od izvještača MONDA iz Kopenhagena.

Miomir Kecmanović je u Kopenhagenu prvi reket Srbije. Novak Đoković je zbog povrede morao da se povuče i da prepusti kormilo mlađima i oni su to vratili na pravi način. Prvi je na teren u petak izašao Miša koji je poslije veoma lošeg prvog seta u naredna dva uspio da pronađe rješenje i da slomi otpor Elmera Mulera (3:6, 6:2, 6:1).

Mogao bi on da bude čovjek odluke i u subotu, ako za to bude bilo potrebe. On će, prema trenutnom planu, na teren odmah posle dubla i to protiv Holgera Runea. Svaki njihov dosadašnji meč bio je neizvjestan, a on je spreman i za sve potencijalne trikove Danca. "Očekujem njegovo standardno da će da se bori, da uradi sve, da se valja po podu ako treba. Trudiću se da dam sve od sebe. Imao sam pobjedu i u ova dva poraza od njega, izvukao se. Da ga ja dobijem ovog puta, 'koljemo' se stalno", rekao je Kecmanović.

Miomir je u dosadašnja tri okršaja uvijek imao teške i neizvjesne mečeve sa Runeom. Prvi je bio u Stokhomu 2023. godine i taj duel je Kecmanović dobio (7:6, 6:2). Potom su se susreli u Bazelu i poslije odličnog prvog seta je Miomir propustio veliku šansu (1:6, 7:5, 6:3). Posljednji je bio prije samo nekoliko nedjelja na Australijan openu i poslije drame od pet setova se Danac izvukao (6:7, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4). Međedović ga je pobijedio u petak, tako da je i 12. reket svijeta već dovoljno uzdrman i pod pritiskom.

"Veći je pritisak bez Novaka"

Pričao je Miomir dugo sa srpskim novinarima u Kopenhagenu i baš je jedno od pitanja bilo to o pritisku sa kojim se suočava sada kada je prvi igrač Srbije u Dejvis kupu. "Mnogo je veći pritisak kada nema Đokovića, ne možeš da računaš na dva sigurna poena. Evo i ja sam na papiru bio bolji od Mulera, pa uvijek može da se desi neka glupost. Odgovornost je veća na meni sad. Drago mi je da sam uspio da odradim šta je trebalo u prvom i nadam da ću uspjeti da pobijedim", rekao je Kecmanović.

Za razliku od nekih prethodnih sezona kada bi vjerovatno izgubio živce, nervirao se zbog propuštenih prilika i igre rivala, sada to nije bio slučaj. Dok je Muler u prvom setu zaista dominirao i pravio dar-mar po terenu, Miša je bio smiren, čekao je, čekao i dočekao.

"Znači mi iskustvo mnogo, sedma sezona je kako igram ove turnire. Znači sve, napreduješ konstantno, trudiš se da poboljšaš neke stvari, znaš kako ćeš da reaguješ, kako treba, uhodan si u sve to. Samo je pitanje kako ćeš to da kontrolišeš, postaje ti rutina. Bar je meni osjećaj takav da je pitanje do tebe, da li si spreman da se žrtvuješ i da daš sve na liniju i poslije okej, ako ne dobiješ, ali dođeš i kažeš sebi da si dao sve od sebe", zaključio je Kecmanović.