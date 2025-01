"Prodrao sam se onako fino, ljudski": Međedović se oglasio poslije pobjede karijere, jedan znak je sve promijenio

Hamad Međedović i Viktor Troicki pričali su sa srpskim medijima poslije pobjede protiv Runea. Od izvještača MONDA iz Kopenhagena.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbiju jedan poen dijeli od pobjede u Dejvis kupu i prolaska u narednu fazu takmičenja. Poslije prvog dana vodi sa 2:0. Miomir Kecmanović i Hamad Međedović upisali su trijumf u Kopenhagenu. Mladi srpski as je tako došao do najveće pobjede u karijeri, srušio je Holgera Runea, 12. igrača planete.

Nije skidao osmijeh s lica poslije nevjerovatnog uspjeha. "Zaista divan osjećaj, on je igrao nevjerovatno u prvom setu od početka, nisam imao rješenja na terenu. Viktor mi je ponavljao da nastavim da vjerujem i da će da stane kod njega. Viktor i ja se znamo dobro, radili smo ranije zajedno, prave stvari mi je govorio. Trudio sam se da budem fokusiran na sebe, znao sam da će da stane, da ću da iskoristim taj trenutak, tako je i bilo. Osjećao sam se da sam podizao nivo igre iz gema u gem", počeo je Hamad.

Otkrio je i u kom momentu meča je shvatio "da ga ima", odnosno da je prelomio duel. "Ne znam iskreno. Možda sredinom drugog seta, da je osjetio da pada. Nastavio je dobru igru. U toj sredini greške sam primijetio da pravi neke neiznuđene greške, Viktor mi je odmah dao znak, to smo iskoristili."

Morao je da zadrži smirenost i da pazi da zadrži koncentraciju do posljednjeg poena. "Znao sam da je veliki ulog u pitanju. Trudio sam se da budem suzdržan, da ne divljam što obično znam kada su emocije u pitanju. Pustio sam to na kraju, izdrao sam se fino, ljudski. Bio sam pribran tokom meča, sada se osjećam fantastično. Sav fokus je na narednom meču", jasan je Međedović.

Šta mu je Troicki govorio?

Troicki je sipao pohvale na račun obojice. Prvo se nasmijao kada su mu srpski novinari saopštili da je natjerao danske navijače da ranije napuste dvoranu.

"Nisam ja, oni su. Prije svega čestitao bih i Hamadu i Miši na sjajnom tenisu. Nismo računali na dva boda, ali smo vjerovali. Hamad je sposoban i spreman da dobije bilo koga kada je zaista miran, kada je glava tu, kada želi, vidjeli ste to i sada, može da igra nevjerovatan tenis. Siguran sam u to. Vjerovao je u to i kada nije išlo. Rune je bio bezgrešan u prvom setu. Hamad je bio dobar u tom prvom setu, ali je nastavio da vjeruje, da se bori. To se isplatilo. Želim mu da nastavi ovako ne samo protiv ovakvih nego i protiv lsabijih i vjerujem da će brzo da se probije.

Potom se osvrnuo na pobjedu Kecmanovića. "Miša je bio favorit iako meč nije bio naivan. Muler je iznenadio u prvom setu, Miša je sporije počeo, jedan slabiji gem i to je rival iskoristio, pogađao je sjajno neke lopte, posebno iz bekhenda. Poslije se vidjelo kako je Miša digao nivo igre. Ipak je kvalitet na njegovoj strani, iskoristio je sve šanse, bio je znatno bolji. Čestitam obojici na borbi, želji, to mi je najbitnije da vidim. Kada je tako, možemo da dobijemo i jače rivale. Oni su budućnost naše reprezentacije, neko ko će da nosi ovaj tim u narednim godinama kada Novak prestane. Drago mi je da eto, da je bilo sjajno. Posao nije gotov. Očekuje nas bitan poen, trudićemo se da završimo posao što prije."

Za kraj je upitan i da li će da bude možda promjena u dublu, najavljeni su braća Sabanov, možda na terenu bude Hamad? "Vidjećemo, sve je otvoreno. Momci su spremni, igrali su sjajan tenis. Vježbali su dubl zajedno. Imamo da odmorimo, da ogledamo basket na miru, onda sutra novi dan. Olakšavajuće je što vodimo sa 2:0 daćemo maksimum i da završimo posao."