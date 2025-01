Đoković ga finansirao, Srbiji donio ogromnu pobjedu: Ko je Hamad Međedović, junak Dejvis kup tima?

Talentovani Hamad Međedović srušio Holgera Runea na gostovanju Srbije Danskoj.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Hamad Međedović ostvario je najveću pobjedu u karijeri - predstavljajući svoju zemlju donio je drugu pobjedu u Dejvis kupu protiv Danske u Kopenhagenu, a pred svojom publikom reket je morao da položi doskorašnji Top 10 teniser Holger Rune. Trenutno 12. teniser planete, a svojevremeno čak i četvrti reket svijeta, imao je prednost nakon osvojenog prvog seta i ni to mu nije bilo dovoljno da upiše trijumf - 6:2, 3:6, 1:6.

Hamad Međedović je drugi i treći set odigrao na izuzetno visokom nivou, pa je sasvim zasluženo stigao do pobjede koja bi mogla da bude presudna za srpski tim ovog vikenda. Prvi bod reprezentaciji nakon preokreta donio je Miomir Kecmanović, pa će od naredna tri teniska meča Srbiji biti potreban samo jedan kako bi ostvarila pobjedu.

Za sada nema potrebe da razmišljamo o tome - treba uživati u velikoj pobjedi Hamada Međedovića, najvećoj u njegovoj karijeri. Momak koji je nedavno osvojio čelendžer u Portugalu i prvi put u istoriji ušao u Top 100 na svijetu već godinama važi za izuzetno talentovanog, a njegove kvalitete prepoznao je i najbolji svih vremena.

Izvor: Serbia open 2021

Novak mu novčano pomogao

Kada je porodici Međedović bilo veoma teško da se Hamad pozicionira u svjetskom tenisu, priskočio je u pomoć Novak Đoković. Najbolji srpski sportista i najbolji teniser svih vremena odlučio je da porazgovara sa porodicom mladog sportiste i da pomogne na sve moguće načine, pa između ostalog i finansijski.

Kako je sve to izgledalo prepričao je Edo. "Novak se stvarno trudi oko Hamada, na sve načine, finansijski, mentalno, društveno. Sjećam se drugog razgovora sa njim, konkretno smo pričali o Hamadovoj karijeri i štipao sam sebe tokom razgovora, da bih se ubijedio da se sve to dešava. Predlagao mi je ideje šta da radimo i sjećam se da sam mu rekao 'Nole, izvini, ali sve to košta.' On je nastavio sa prijedlozima oko trenera, priča kako ćemo i šta i dodaje 'Hamadovo je samo da trenira, ostalo ću ja", objasnio je Eldin u razgovoru za "Sportal" prije nekoliko godina.

"Tada mi je Novak rekao 'Edo, ovo ne radim zbog para. Imam gdje da zarađujem novac. Moja uloga i moj zadatak je da pomognem. Kakav bih ja čovjek bio ako ne bih pomogao djeci koja to zaslužuju, koja vole tenis i još postižu rezultate?' Slušam ga, a on dodaje 'Znaš kako ćemo? Kad Hamad sutra uspije, isto ćeš da uzmeš nekoga kome ćete vi da pomognete'", rekao je otac talentovanog tenisera.

Čitavu jednu godinu Đoković je finansirao sve troškove. "Tokom cijele 2021. godine sve trenere, putovanja, hotele, avionske karte, fizioterapeuta, masažera, pripreme, dinara nismo dali ni za šta, a to nije novac koji je u tenisu mali. To je stvarno velika stvar, trener, pa onda kondicioni, fizio, tereni... Zamislite, najbolji na planeti zove moje dijete da idu zajedno na pripreme. To bi bilo kao da vas Mesi ili Ronaldo zovu da igrate fudbal. Te stvari u današnjem vremenu djeluju malo strane, Bogu hvala ima ljudi kojima novac nije sve, već gledaju ljudskost", zaključio je Eldin Međedović.

Osvojio NextGen turnir!

Nakon toga govorio je o Novaku Đokoviću i sam Hamad, koji je svjestan kakvu je pomoć dobio. "Neizmjernu zahvalnost i poštovanje upućujem svom prvom treneru Edisu, zatim velikom čovjeku i treneru Boći Obradoviću. Mom teniskom uzoru Đokoviću, koji je veći čovjek nego teniser. Onda možete da zamislite kakva je to gromada od čovjeka kada je prvi reket svijeta. Mom sadašnjem timu sa kojim radim, na čelu sa Viktorom Troickim čija mi saradnja mnogo znači, a ujedno smo ostvarili i najbolje rezultate", rekao je Hamad Međedović poslije trijumfa u Džedi, koji mu je bio najveći u karijeri.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Hamad Međedović je u decembru 2023. godine osvojio najveću titulu u svojoj karijeri. Bilo je to na takmičenju koje igraju osmorica najtalentovanijih igrača koji nisu izborili plasman na Završni masters, a Međedović je u konkurenciji svojih vršnjaka pokazao kvalitet. Ove godine donio je kontroverznu odluku da ne igra Australijan open, a umjesto toga je osvojio čelendžer u Portugalu i po prvi put u karijeri stigao među sto najboljih.

Najveća pobjeda u životu!

Da će Hamad Međedović ove godine biti veoma opasan, mogli smo da vidimo i u Kopenhagenu. Protiv Holgera Runea koji je svojevremeno bio četvrti igrač planete, a čak i pobijedio Novaka Đokovića u finalu Mastersa u Parizu, Međedović je odigrao najbolji meč u karijeri. Njegov trijumf Srbiji otvara vrata ka prolazu u narednu fazu, a na ličnom nivou mora da donese ogromno samopouzdanje.

Izvor: Instagram/screenshot/hamadmedjedovic

Narednih nekoliko mjeseci biće izuzetno bitni za Hamada Međedovića. Ukoliko bude bilježio dobre rezultate, mogao bi da napravi pomak na ATP listi, da se osigura sa mjesto u glavnom žrijebovima grend slem turnira i tako sebi obezbijedi daleko bolju startnu poziciju. Bila bi to nagrada za sve što radi, a sigurno bi Novak Đoković bio među najsrećnijima zbog njegovog uspjeha!

