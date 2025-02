"Međedović je zvijezda u usponu, tek ćemo ga gledati": Kakve riječi o Srbinu, Federer ovo nikad nije naučio

Holger Rune nahvalio je Hamada Međedović posle poraza. Od izvještača MONDA iz Kopenhagena.

Izvor: Camilla Stolen / imago sportfotodienst / Profimedia

Hamad Međedović bio je glavna zvijezda u Kopenhagenu. Poslije najveće pobjede u karijeri uspio je Srbiju da dovede na korak do plasmana u narednu fazu Dejvis kupa. Srušio je Holgera Runea poslije tri seta i velike borbe (2:6, 6:3, 6:1). Bio je poprilično dominantan u drugom i trećem setu.

Biranim riječima o njemu pričao je 12. teniser svijeta. Danac odlično poznaje Hamada, igrali su često u mlađim kategorijama, isto su godište... "Prvi set je bio dobar, to sam trenirao i vježbao, dobar set, imao sam sampouzdanje, onda sam se unervozio. Igramo kod kuće, nisam imao sreće na početku drugog seta on je pogodio liniju. Servirao je dobro. U trećem je on bio odličan, ali je bila katastrofalna igra sa moje strane. Ne oduzimam njegove zasluge uopšte. Obično nalazim više rješenja i bolja rješenja. Možda zvuči kao kliše, ali jedan od tih dana kada ne osjećaš lopticu kako treba", počeo je Rune.

Pohvalio je srpskog tenisera i svog vršnjaka. Tako je bilo kada je upitan da li je pao njegov nivo igre ili je više uticao Hamadov visok nivo. "Po malo od oba, gurao me je, pravio sam greške, rizikovao. Nisam dugo godina igrao protiv njega. Vidjeli smo Kecmanovića i Mulera, kako je Elmer izneadio Miomira. Moram da nađem način, trebalo je bolje da radim to. Hamad je zvijezda u usponu viđaćemo ga više u budućnosti", jasan je Rune.

Ovo Federer nikad nije naučio

Izvor: Camilla Stolen / imago sportfotodienst / Profimedia

Vjerovatno se sjećate konferencija Rodžera Federera poslije mečeva sa Novakom Đokovićem kako često nije umio da prizna poraz. Tražio je izgovore, umanjivao uspjeh Srbina. E, upravo suprotno od toga je uradio Rune. Mogao je više da priča o svojoj igri, o padu, koncentraciji, imao je šansu da nađe "milion" izgovora, nije to učinio. Već je dao zasluge tamo gdje i treba da budu.

"Ako Međedović ovako nastavi, imaće svijetlu budućnost. Mora da zadrži taj nivo igre. Ne bih rekao da sam iznenađen, ali je stvarno dobro igrao, ako nastavi to da radi... Bio je dobar i kao junior, ima velike ambicije. Želim mu sve najbolje, odlično se slažemo. Što se mene tiče, moram da igram bolje, ne mogu nikoga da krivim, moram da budem bolji."

Ispričao je i šta je na danskom rekao publici odmah poslije meča. "Zahvalio sam im se na podršci. Bila je nevjerovatna atmosfera, podigli su me. Nije bila njihova krivica, uradili su dobar posao, bili su živi, uživao sam te momente kada su navijale, nisam uživao u svom tenisu. Sjajan meč i rijetko je to osim ako niste Rodžer i Rafa, pa da cijela dvorana navija za vas. Srpski navijači? Nisam vidio srpsku publiku", zaključio je Rune.