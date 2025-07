Borac predstavio novog-starog trenera: Vinko Marinović se vratio u Platonovu po novu titulu!

Vinko Marinović je treći put u karijeri postao glavni trener Borca.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vinko Marinović postao je, treći put u trenerskoj karijeri, komandant fudbalera Borca.

Marinović je u klub vratio nakon godinu dana. Iz Borca je otišao na klupu mlade reprezentacije BiH, nakon osvojene titule u BiH, treće u klupskoj istoriji.

Bio mu je to drugi mandat među crveno-plavima, a započeo ga je u avgustu 2022. godine, naslijedivši Nenada Lalatovića.

Prvi put je na čelu tima bio od marta 2014. do marta 2015. godine, a prethodno je bio pomoćnik u stručnom štabu Dragana Jovića.

"Velika mi je čast što sam ponovo na čelu Borčevog tima. Ovo je jedan od najtrofejnijih i najboljih timova u Bosni i Hercegovini, a kad to kažem, onda znam da moram da dam sve od sebe. U ovaj posao ulazim sa jednom maksimalnom posvećenošću, energijom i profesionalnošću. Što se tiče mene i mog stručnog štaba, sigurno je da će ponovo raditi na tome da budemo prepoznatljivi po svom takjičarskom duhu, borbi i svemu što je Borac gajio decenijama unazad. Znam šta me čeka i kolike su obaveze, ali sigurno ću sa upravom, kojoj se zahvaljujem na ukazanom povjerenju, doći do onoga što su nam ciljevi u novoj sezoni", rekao je Marinović na početku obraćanja novinarima u Trofejnoj sali, nastavivši:

"Sigurno da sam gledao utakmice Borca, ali što se tiče konkretnog upoznavanja, malo je vremena. Uradio sam jedan-dva treninga, što nije dovoljno kako bih se potpuno upoznao sa nekim igračima koji su dovedeni. Međutim, pred nama je rad, nadam se da ćemo se još bolje upoznati i da ću ja vidjeti koliko igrači mogu."

Na klupi će Marinović debitovati u nedjelju (21.00), kada će Borac u prvom kolu Premijer lige BiH odmjeriti snage sa Rudar Prijedorom na Gradskom stadionu.

"Uvijek je to tako u trenerskom poslu, nemamo mnogo vremena. Naravno, kako bude išlo prvenstvo, spremaćemo se za ostale utakmice. Vidjećemo kakvo je stanje, imamo nekih igrača koji su van stroja. Nadam se da ćemo napraviti najbolju ekipu koja će na uspješan način otvoriti prvenstvo, ali mislim da ova ekipa ima dosta igrača koji su igrali zajedno, tako da ne bi trebalo da bude većih problema."

Dotakao se Marinović i novog formata Premijer lige BiH, u kojoj će klubovi, njih 10, prvi put igrati četvorokružno.

"To je nepoznanica za sve nas, jedno novo prvenstvo koje će biti zahtjevnije nego do sada. U prvenstvu ćete sa svima igrati četiri puta, više je kola, više utakmica. Svaki meč će biti derbi, što će donijeti jedan dodatni kvalitet i dati draž prvenstvu. Ekipa koja bude imala najbolji roster i koja bude najbolje igrala osvojiće prvenstvo. Na nama je da pokušamo da formiramo takav tim i ostvarimo ciljeve."

Marinoviću se, zanimljivo, ponovio početak drugog mandata u Borcu. I tada je, u ljeto 2022. godine, preuzeo tim nakon ispadanja u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu – u kakvom je psihološkom stanju ekipa?

"Odradili smo dva treninga, ali više to su bili treninzi oporavka. Juče smo radili uradili jedan trening i nisam još upoznat koliko ću biti u narednom periodu. Međutim, radi se o momcima-profesionalcima koji znaju sve posao i ubijeđen sam da će momci ispuniti sve zahtjeve koje postavimo pred njih", istakao je Marinović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)