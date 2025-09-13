Ekvador izjednačio protiv BiH: Nerman Fatić nije mogao kao Damir Džumhur

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine poslije prvog dana duela Dejvis kupa sa domaćim Ekvadorom igra neriješeno 1:1.

Izvor: X - screenshot

Nakon pobjede Damira Džumhura protiv Andresa Andradea 2:0 (7:6 (15:13) i 6:1), na teren u prestonici Kitu izišli su Alvaro Guilen Meza i Nerman Fatić, a uspješniji je bio ekvadorski teniser, takođe u dva seta. Bilo je 6:4, 7:6 (7:0).

U prvom, Fatić je u trećem gemu izgubio servis, što je Guilen Meza sačuvao do kraja seta - 6:4.

Izjednačena borba vodila se i u drugom setu, obojica tenisera su čuvala svoj servis do šestog gema (2:4) kada je Fatić iskoristio prvu brejk loptu, a onda dopustio rivalu da stigne do izjednačenja (5:5), a onda i taj-brejka.

Kad je bilo najvažnije Fatić je nestao s terena, pa je Ekvadorac slavio sa 7:0 i onemogućio selekciji BiH da stekne veliku prednost pred nedjeljni dubl.

Pobjednik ovog duela između Ekvadora i BiH izboriće kvalifikacije za elitu, odnosno plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta u Dejvis kupu.

