Srbija je uspjela da opstane u Svjetskoj grupi Dejvis kupa nakon tri pobjede nad Turskom.

Izvor: MN PRESS

Dejvis kup reprezentacija Srbije je i bez Novaka Đokovića rutinski obezbijedila opstanak u Svetskoj grupi i imaće mesto u eliti i u narednom periodu. Nakon što su prvog dana u singlu pobjede ostvarili Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, sada su braća Sabanov dobila Turke u dublu.

Matej i Ivan Sabanov su uspjeli da poslije velike borbe savladaju Ardu Azkaru i Ergija Kirkina iz Turske u Nišu 4:6, 6:1, 6:4 posle sat i 47 minuta igre.

Nakon prvog seta u kome su dozvolili Turcima da povedu, braća Sabanov pregazila su rivale u drugom setu, a onda su u trećem setu u samom finišu uspjeli da uzmu brejk i tako obezbijede Srbiji pobjedu.

Šta se desilo prvog dana?

Vidi opis Srbija i bez Novaka ostala u teniskoj eliti: Braća Sabanov donijela ključni bod u Dejvis kupu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Kapiten tima Miomir Kecmanović je donio prvi bod kada je za manje od sat vremena dobio Ergina Kirkina sa 6:2, 6.2. Više se mučio Hamad Međedović koji je preoktenuo protiv Jankija Erela poslije dva taj-brejka, poveo 3:1 u trećem setu i onda mu je rival predao meč.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!