Damir Džumhur osigurao prvi poen za BiH protiv Ekvadora!

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je u Kitu protiv Ekvadora u Dejvis kupu.

Izvor: X - screenshot

Damir Džumhur osigurao je prvi poen za BiH u borbi za plasman u kvalifikacije u elitu Dejvis kupa, odnosno među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Sarajevski teniser je poslije velike borbe savladao ekvadorskog Andresa Andradea u dva seta 7:6 (15:13) i 6:1.

Džumhur je prvi stigao do brejka odmah u prvom gemu, ali je Ekvadorac uzvratio oduzimanjem servisa u četvrtom za izjednačenje 2:2.

Imao je tri set lopte Damir u 10. gemu, ali se domaćin izvukao i odluka o prvom setu morala je da padne u taj-brejku.

Uslijedila je prava drama u kojoj je bh. teniser izišao kao pobjednik rezultatom 15:13 za vođstvo od 1:0 u setovima.

Tada je Andrade potpuno pao prvenstveno psihološki, pa je Džumhur sa ubjedljivih 6:1 donio prvi poen za BiH.

Drugi meč u singlu večeras će igrati Alvaro Gviljen i Nerman Fatić, za nedjelju je zakazan dubl u kojem bi trebali zaigrati igrati Mirza Bašić i Nerman Fatić, dok će ekvadorski par činiti Gonzalo Eskobar i Dijego Idalgo.

(MONDO)