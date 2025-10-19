Džumhur u glavnom žrijebu ATP turnira u Beču, poznat je i njegov protivnik!

Najbolji bh. teniser uspio da kroz kvalifikacije plasira izbori nastup u glavnom žrijebu turnira u Beču.

Damir Džumhur igraće prvo kolo ATP turnira iz serije 500 koji se održava u Beču.

Najbolji bh. teniser uspješno je završio kvalifikacije i u finalu savladao američkog teniser Itana Kvina.

Džumhur je u prvom setu dva puta spašavao svoj servis gem, Kvin nije iskoristio brejk prilike pri svom vođstvu 2:1 u gemovima, a ni kod 3:2. Bh. teniser je to kaznio sa dva brejka u finišu seta i dobio ga 6:3.

Istim rezultatom završen je i naredni set u kojem je Kvin imao brejk prednosti, ali je dozvolio Džumhuru da mu se revanšira. Nakon što je Džumhur je napravio potom brejk za 5:3, a onda servirao za meč i iskoristio prvu od dvije meč lopte za 6:3, odnosno konačnih 2:0 u setovima.

U prvom kolu Džumhur će igrati protiv Korentana Mutea. Sa Francuzom se sastao samo jednom i upisao pobjedu.

ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.736.875 evra. Pobjedniku će pripasti iznos 439.190 evra i 500 ATP bodova.