Damir Džumhur izborio finale kvalifikacija u Beču

Damir Džumhur izborio finale kvalifikacija u Beču

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur ostvario je važnu pobjedu u prvom kolu kvalifikacija za turnir ATP turnir u Beču.

Damir Džumhur Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Sarajevski teniser savladao je u subotu Australijanca Aleksandra Vukića rezultatom 2:1 (6:1, 4:6, 7:6).

Džumhur je dominirao u prvom setu, koji je riješio s ubjedljivih 6:1, ali je Australijanac uspio da se vrati u drugom i izjednači rezultat zahvaljujući ključnom brejku u devetom gemu - 6:4.

Vukić, 84. igrač svijeta, i Damir vodili su žestoku borbu u trrećem setu, koji je morao da bude okončan taj-brejkom.

Džumhur je tada pokazao mentalnu snagu, te rezultatom 7:3 prošao u finale kvalifikacija, gdje prvog reketa BiH očekuje duel s Amerikancom Itanom Kvinom.

ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.736.875 evra. Pobjedniku će pripasti iznos 439.190 evra i 500 ATP bodova.

(MONDO)

Tagovi

Damir Džumhur Tenis

