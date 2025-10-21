Razlog zbog kog je Novak Đoković bitniji i važniji za uticaj na tenis od Rodžera Federera i Rafaela Nadala objasnili su Francuzi

Izvor: Youtube/printscreen/HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i to je već duže vrijeme svima jasno. Osim onima koji to ne žele da priznaju. Kada je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i zvanično je osvojio sve. Uzeo je sve što je mogao, žargonski rečeno "prešao je igricu", ali to nije nešto po čemu će ga pamtiti. Tako tvrde Francuzi u podkastu "ServiceVolee".

"Novak Đoković je igrač koji je promijenio ovu igru najviše u 21. veku. Mnogo više od Federera i Nadala. Njegov uticaj na kretanje, na taj asimetrični tenis i sve to. Njegovo zaveštanje je mnogo veće od tih nestvarnih rekorda, leži u ovome ovdje", objasnio je jedan od ljudi u podkastu.

"On a une "Djokovisation" du circuit. Les joueurs n'ont plus de faiblesses manifestes, on a des glissades, des mouvements sur le court qu'on n'avait jamais avant. On a aujourd'hui un tennis ping-pong et on est arrivé à la limite de ce que le corps peut produire."



️@SVoleepic.twitter.com/TLjp8M2JBY — Sans Filet (@SansFilet)October 20, 2025

Novak je imao odličnu šansu da osvoji turnir u Šangaju, izgubio je od Valentina Vašeroa u polufinalu, a onda je na turniru "Šest kraljeva" glatko izgubio od Janika Sinera, pa je meč za treće mjesto predao Tejloru Fricu.

"Gledamo 'Đokovizaciju' tenisa"

Vidi opis "Novakovo zaveštanje nisu rekord, već nešto drugo": Novinar objasnio svima zašto je veći od Rodžera i Rafe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U spomenutom podkastu su objasnili i šta se dešava sa tenisom sada i koliko najbolji igrači kopiraju Đokovića. I Siner i Alkaraz su priznali da to rade, uostalom njihova igra to potvrđuje.

"Postoji trenutno 'Đokovizacija' tenisa. Igrači više nemaju neku očiglednu slabost. Vidimo ih kako klizaju na svim podlogama, kretanje na terenu kakvo nismo viđali ranije. Sada imamo taj ping-pong tenis, došli smo do nekog limita toga šta tijelo može da proizvede i izdrži. Sjetite se samo Novakovog načina igre, kada napravi 'špagu', istegne se i onda vrati lopticu onako kako hoće. Nije to radio samo da bi je stigao, već je tako osvajao poene, to je tada malo ko radio. U ovo vrijeme je neki stil igre drugačiji, rekao bih da su igrači fizički spremniji i teraju svoja tijela do limita", dodaje se u podkastu.