"Zaslužio je takav kraj": Britanac zna kada će Đoković reći "zbogom" tenisu

Srpski teniser Novak Đoković je i dalje konkurentan na ATP turu, ali vrijeme mu ističe.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković definitivno neće uskoro okačiti "reket o klin". Iako je davao razočaravajuće izjave nakon poraza u polufinalima sva četiri grend slema, srpski as u posljednje vrijeme zvuči ohrabrujuće. Uprkos tome što se muči sa formom, povredama, njegov cilj je da što duže igra tenis i u tome uživa. Možda Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine zvuče daleko, ali je Novak očigledno pronašao novu motivaciju. Nekada najbolji teniser svijeta Tim Henman ima savjet za njega.

Đoković je 18. put u karijeri obezbijedio Završni turnir u Torinu, što je uspio odmah nakon Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Svako penzionisanje u ovom momentu bi bilo radikalan i nagli potez, a legendarni Britanac smatra da Đoković treba da nastavi svoj teniski put dokle god uživa na terenu.

"Ove godine je stigao do četiri polufinala Grend slema i to je fenomenalno dostignuće, ali kada odigrate pet mečeva da biste stigli do toga, a onda se suočite sa ovim mladim igračima koji su na vrhuncu, jednostavno nije mogao da pronađe rješenje za njihovu mladost", rekao je Henman i dodao:

"Ono što uvijek kažem o ovim sjajnim igračima je da treba da igraju koliko god žele. Zaslužili su pravo da igraju koliko god žele. Ako uživaju u tome, neka nastave da igraju.To je najbolji posao na svijetu. Biće zanimljivo vidjeti kako će Đoković izgledati 2026. godine, kakav će mu biti raspored i nivo igre".

Đoković svjestan da gubi bitku, ali ne odustaje

Đoković je poražen na Slemu šest kraljeva u Rijadu od Janika Sinera, a onda je predao meč Tejloru Fricu.

"Uvijek je vrijedno, zato što volim tenis i strast je i dalje tu. Izvinite na mom rječniku, ali nikada nije dobro kada vam neko ovako ispraši zadnjicu na terenu. Nevjerovatno je što sam još uvijek tu i mogu da se takmičim na najvišem nivou i da budem u top10, top5. Dajem sve od sebe", rekao je Đoković i završio u optimističnom tonu:

"Imam tijelo kakvo imam. Zahvalan sam na svemu što mi je Bog dao u životu. Nevjerovatno putovanje, imam toliko stvari zbog kojih mogu da se radujem. Bilo bi lijepo ako bi neko mlađi mogao da mi pozajmi svoje mlađe tijelo, da se zamijenimo na godinu dana, pa da mogu da ih pobijedim. Šalu na stranu. Imam i dalje tu želju, znam da mi je teže da dobijem Janika i Karlosa, ali ću nastaviti da ih izazivam dokle god se to ne dogodi", zaključio je Đoković.

