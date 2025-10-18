logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljudi, izvinite, ne osjećam se najbolje": Đoković objasnio zašto je morao da preda meč

"Ljudi, izvinite, ne osjećam se najbolje": Đoković objasnio zašto je morao da preda meč

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je poslije izgubljenog prvog seta predao meč Tejloru Fricu i onda je objasnio zašto je to uradio

Đoković otkrio zašto je predao meč Fricu Izvor: Printscreen/Netflix

Novak Đoković šokirao je sve u Saudijskoj Arabiji kada je predao meč Tejloru Fricu. Amerikanac je poslije taj-brejka dobio prvi set (7:6), a onda je Srbin samo prišao njemu i zagrlio ga. Pružio mu je ruku i rekao da ne može da nastavi meč. Odmah poslije toga je objasnio i zašto.

"Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima. Izvinite ljudi. Žao mi je. Žao mi je što niste vidjeli drugi set. Svaka čast Tejloru imali smo neke dobre poene, jedan od najdužih setova koji sam igrao sigurno", počeo je Novak.

Imao je samo riječi hvale za publiku i sve ljude u Arabiji koji su ga sjajno dočekali.

"Bilo mi je sjajno u Rijadu, sjajno ste me dočekali ovdje. Ovo je treći put da sam ovdje u posljednje tri godine. Ako se budem takmičio dogodine, nadam se da ću opet biti ovdje, ako me budete željeli."

"Novače, šta dalje?"

Izvor: Printscreen/Netflix

Voditelj Endrju Kasl pitao je Novaka kakav plan ima za nastavak sezone i djeluje da je Srbin najavio da će igrati na Završnom mastersu u Torinu za koji se kvalifikovao.

"Sada je da se odmorim i da riješim probleme koje imam sa tijelom Nadam se da ću igrati posljednjih nekoliko turnira u sezoni", zaključio je Đoković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Slem šest kraljeva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC