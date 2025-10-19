Đoković blizu još jednog dijela istorije: Evo šta će se dogoditi kada konačno donese važnu odluku

Novak Đoković zvanično se kvalifikovao za završni masters u Torinu, ali još nije poznato da li će igrati.

Novak Đoković na turniru "Šest kraljeva" nije uspio da obezbijedi treću poziciju pošto je zbog povrede meč morao da preda Tejloru Fricu. Pa i pored sezone u kojoj nije uspio da obezbijedi grend slem titulu kojoj se toliko nadao, srpski teniser ostaje najbolji na teniskoj sceni pored dvojice najdominantnijih - Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Pred Novakom je odluka: da li će igrati na završnom turniru u Torinu? U slučaju da se pojavi u Italiji, izjednačiće se sa Rodžerom Federerom.

Đoković je prije nešto više od godinu dana slavio na Olimpijskim igrama u Parizu i tako stigao do jedinog priznanja u karijeri koje mu je nedostajalo. Kad su u pitanju sporedni uspjesi, kao što su bilježenje rekorda, Đoković i dalje ima priliku da nadmaši bivše igrače ili u nekim statistikama i samog sebe. Zbog zahtjevnog takmičenja na Igrama, Đoković je poslije velikog uspjeha rešio da se vuče sa završnog mastersa u Torinu, ali sada ostaje pitanje hoćemo li ga videti na predstojećem okupljanju?

Novak još nije potvrdio dolazak ili izostanak, ali u slučaju da se pojavi u Torinu, ispisaće još jednu novu stranu istorije. Bivši svjetski broj jedan je 2022. i 2023. bio šampion ovog turnira, a ove godine stigao je i do 100. titule u karijeri u Ženevi, a ispred njega nalazi Rodžer Federer sa 103 ATP trofeja, odnosno Džimi Konors sa 109.

Koji rekord Novak Đoković može da obori u Torinu?

U slučaju da se Novak pojavi u Torinu, to bi značilo da će se izjednačiti sa Rodžerom Federerom koji je 17 puta igrao na završnom mastersu. Zanimljivo je da su obojica tenisera po 18 puta dobila poziv da igraju na ovom turniru, dok ostali igrači ne mogu da se pohvale ovakvom statistikom.

Recimo, Andre Agasi je 13 puta učestvovao na završnom mastersu, a poziv za takmičenje dobio 14 puta. Ivan Lendl je igrao 12 puta a poziv dobio 13, dok su Džimi Konors, Boris Beker i Pit Sampras igrali po 11 puta. Rafael Nadal je teniser koji je najčešće odustajao od mečeva na kraju sezone, Španac se nalazi odmah iza Federera i Novaka sa 17 kvalifikacija, ali je igrao svega 11 puta.