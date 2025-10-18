"Igrao sam protiv najboljeg svih vremena": Amerikancu je Novak predao meč, ali nije znao da se to briše

Tejlor Fric je poslije predaje Novaka Đokovića javno rekao da je Srbin najbolji svih vremena i koliko mu znači da igra protiv njega.

Novak Đoković nije imao snage da završi meč za treće mjesto na egzibiciji "Šest kraljeva". Predao je Tejloru Fricu poslije izgubljenog prvog seta (7:6). Set je trajao sat i 16 minuta, a poslije izjave Srbina je pred kamere stao i američki teniser.

"Bio je ovo veoma fizički naporan set, dugi gemovi, loptica postaje odjednom toliko velika, teško je uzeti lak poen, uzeti viner. Kao da igraš svaki poen dugo, sve se uspori i traje duže. Težak set. Na kraju. slovi su bili toliko spori, duge razmene su se ređale za svaki poen, bilo je brutalno", počeo je Fric.

Pred kamerama je rekao da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena.

"To je nevjerovatno. Ludo je, gledao sam te ljude kako dominiraju tenisom, sada imam priliku da igram protiv njih. Nije to ništa novo. Novak me pobjeđuje dosta dugo, posljednjih osam godina me dobija. Uvijek je zadovoljstvo da igram protiv najboljeg svih vremena", poručio je Fric koji očigledno nije znao da se ova pobjeda ne računa i da egzibicije ne ulaze u zvaničnu statistiku tako da će zvanično i dalje stajati da je Novak dobio svih 11 međusobnih duela.

"Nemojte to da mi radite"

Upitao je voditelj Amerikanca i kakav plan ima za kraj sezone.

"Samo da završim sezonu dobro, duga je, nije lako, kraj je, nedostaje svežina, zdravlje. Još nekoliko nedjelja je ostalo. Bazel, Pariz, Torino. Ima još stvari koje želim da radim."

Za kraj ga je pitao da prognozira finale u kom igraju Janik Siner i Karlos Alkaraz.

"Nemojte to da mi radite. Teško mi je da izaberem. Želim da vidim šta će Siner uraditi, jer ja nisam imao odgovor na Karlosa u polufinalu", nasmijao se Fric.