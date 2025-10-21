Karlos Alkaraz otkrio najveći cilj karijere: Želi prestići Novaka Đokovića!

Španski teniser Karlos Alkaraz pred sobom vidi jedinstven cilj - kako srušiti članove velike trojke?

Karlos Alkaraz završiće 2025. godinu kao prvi na svijetu, a sa samo 22 godine ima već osvojenih šest grend slem titula. Pred njim je još dosta godina i dostignuća na ATP turu, ali ne krije da mu je jedan od ciljeva karijere da prestigne članove "velike trojke" - Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Alkaraz je osvojio više grend slem titula nego što su Đoković, Federer i Nadal u njegovim godinama i ima realne šanse da premaši njihove rezultate. Švajcarac je završio karijeru sa 20 najvećih titula, Španac sa 22, dok Đoković ima 24 i šansu za apsolutni rekord. U intervjuu za "Marku", Alkaraz nije želio da okoliša kada je upitan da li mu je cilj da postane čovjek sa najviše grend slemova.

"Ako pogledamo narednih 10 godina, to je malo pretjerano... iskreno, da", rekao je Alkaraz ne krijući svoje snove i ambicije i dodao:

"Ništa ne uzimam zdravo za gotovo jer je svaka godina drugačija. Igrači napreduju, pojavljuju se novi igrači i to je komplikovanije. Nadam se da ću se nastaviti ovim tempom, ali u tenisu morate dati sve od sebe svake sezone, a to je najteži dio".

Prestigao Sinera u finišu sezone

Alkaraz je priznao kako je osjećao veliki pritisak oko povratka na čelo teniskog karavana, a kada je uspio da manje razmišlja o tome, sve mu se isplatilo. To će mu biti za nauk i u nastavku karijere, pošto opsesivno razmišljanje o rušenju rekorda ne donosi ništa dobro...

"Na kraju, sve do US Opena nisam zaista mislio da ću povratiti mjesto broj jedan. Bio je to cilj, ali se činilo veoma dalekim. Nedjelju za nedjeljom, radio sam svoj dio da bih nastavio da idem napred i približavao se Janikovim poenima. Na US Openu, shvatio sam da povratak na prvo mjesto zavisi od mene. Nisam pokušavao da vršim taj pritisak na sebe. Igrao sam svoj dobar tenis dok konačno nisam uspio. To je nešto što je došlo sa svakodnevnim i nedeljnim radom, bez ikakve želje za tim", istakao je Španac.

Kako može da prestigne članove "velike trojke"?

Ukoliko Alkaraz nastavi da osvaja u prosjeku dva grend slema godišnje do 29. godine će izjednačiti sa Rodžerom Federerom (20), a do 30. godine sa Rafaelom Nadalom (22). To znači da bi Novaka stigao sa 31 godinom. Ipak, teško je govoriti o ovom scenariju, pošto je ključno da mladi as prođe bez povreda. Takođe, tek ga čekaju najbolje teniske godine i nije isključeno da osvoji i koju titulu više po sezoni. U svakom slučaju dostizanje Novaka Đokovića će mu definitivno biti najveći izazov u karijeri.