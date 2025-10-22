Janika Sinera i Karlosa Alkaraza baš briga šta priča Novak Đoković

Janik Siner i Karlos Alkaraz nisu baš dosljedni u svojim izjavama, a Italijan će mnogo toga morati da objasni navijačima.

Mnogo bure se podiglo u Italiji zbog odustajanja drugog tenisera svijeta Janika Sinera od Dejvis kupa, a zbog najnovije odluke biće na dodatnom udaru. Dvojica trenutno najboljih igrača na ATP turu Karlos Alkaraz i Janik Siner planiraju da igraju novu egzibiciju. Kako piše "Ubitenis" u pitanju je događaj koji će za cilj imati promociju tenisa u Južnoj Koreji i biće održan početkom januara.

Kako se dodaje, velika svota novca je namijenjena učesnicima, a sve to ne bi bilo ništa čudno da teniseri u posljednje vrijeme često ne kukaju oko pretrpanog rasporeda. Najviše se na situaciju žalio Alkaraz, Đoković je godinama govorio na ovu temu, dok je Siner ostao uzdržan.

Ipak, zbog premorenosti i želje da se što bolje pripremi za novu sezone "izdao" je reprezentativne saigrače i odlučio da se fokusira na ATP tur gdje su mu osvajanje grend slemova i povratak na čelo teniskog karavana glavni prioritet.

Da nisu u pitanju samo spekulacije, potvrdili su Siner i Alkaraz na društvenim mrežama: "Vidimo se u Koreji", poručili su jednoglasno.

Đoković isprozivao Sinera i Alkaraza

Pred početak Mastersa u Šangaju bilo je dosta govora o gustom rasporedu, a to je nešto što Đokovića u ovoj fazi karijere ne opterećuje previše. Ipak, imao je poruku za mlađe kolege.

"Igrači se žale na raspored, komentarišu u medijima, ali moraš da uložiš energiju. Baš ti. Ne agent, tim, roditelji, baš ti. Najbolji igrači moraju da zasuču rukave i da razumiju sistem, da im bude više stalo do toga da učestvuju. Komentari u medijima mogu malo da zatalasaju i privuku pažnju, ali ne mijenjaju stvari. Znam iz iskustva", rekao je Novak.

"Bez ustručavanja je ukazao na kontradiktornosti svojih kolega. "Na kraju krajeva, mogućnost izbora i dalje postoji. Neki igrači kažu da, ali postoje pravila itd, ali pravila su tu radi bonusa. Možeš da ne dobiješ bonus, ali to je izbor koji si spreman da napraviš ako želiš da igraš manje. Onda imamo i egzibicije, na koje se igrači prijavljuju, tako da je to malo kontradiktorno", završio je na ovu temu Đoković.

