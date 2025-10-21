Žestoki napadi italijanskih medija na Janika SInera! Sjetili se i dopinga!

Zbog odluke da ne igra za Italiju u Dejvis kupu, italijanski mediji napadaju Janika Sinera da je zbog dopinga propustio Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Italijanski teniser Janik Siner donio je odluku koja se uopšte ne sviđa ljubiteljima sporta u njegovoj zemlji - nakon iscrpljujuće godine u kojoj je bilježio velike uspjehe, jedan od najboljih igrača planete odlučio je da propusti završnicu Dejvis kupa. Pošto su bez njega u timu veoma male šanse da Italija osvoji titulu, ovaj potez izazvao je revolt ljubitelja tenisa.

Ono što je još zanimljivije, pored javnosti su na Janika Sinera "udarili" i mediji.

Čini se da je Janik Siner izgubio status koji je do sada uživao, pošto su se čak i neki od najuticajnijih medija u zemlji prisjetili njegove doping afere o kojoj je mjesecima pričao cijeli svijet. Tada su Italijani čvrsto držali stranu svom teniseru, ali su ga sada optužili da zbog dopinga nije predstavljao Italiju na Olimpijskim igrama, gdje su doping kontrole rigoroznije.

Ugledni list "Republika" u teniskoj kolumni napao je Janika Sinera da su mu draži milioni zarađeni na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji, nego predstavljanje svoje zemlje u najvažnijem takmičenju teniskih reprezentacija. I o tome će mnogo priče biti u narednim danima, jer se stiče utisak da mu Italijani više ništa neće tolerisati!

"Karlos će biti tu, a Janik ne. Španac Alkaraz, broj 1 na svijetu, igraće na završnom turniru Dejvis kupa u Bolonji, dok broj 2, on, izbjegava (osim ako se ne predomisli). Žao mi je. Zato što je finale kod kuće, na betonu, njegovoj omiljenoj podlozi. Zato što umor u novom formatu Dejvis kupa nije veliki (naišao bi na Alkaraza tek u finalu). Zato što je šampion i u jasnoći, a ne u nepredvidljivosti svojih odluka. Još juče Janik je na Dejvis odgovarao: 'Vidjećemo.' Šta da vidiš, kad si već javio da si nedostupan? Tek si osvojio (uz moguće povlačenje) šest miliona dolara na Slemu šest kraljeva Rijadu, premašio si Alkaraza na listi zarada (18 miliona i 300 hiljada dolara), šta te košta da kažeš istinu? Nije riječ o okretanju leđa Italiji, koja te je ipak podržavala kad te je svijet optuživao za diskvalifikaciju, već o čistoći", navodi se u uvodnom dijelu kolumne koju je potpisala novinarka Emanuela Audisio.

Dio o milionima zarađenim na revijalnim mečevima nije toliko problematičan, jer Janik Siner nije radio ništa protiv pravila. isti turnir igrali su i Karlos Alkaraz, Novak Đoković... Ali, oni su igrali i Olimpijske igre prošle godine - zapravo, Đoković je u spektakularnom finalu protiv Alkaraza osvojio zlato koje mu je falilo. Siner nije bio ni blizu Pariza u tom momentu.

"Rekao si da nisi išao na Olimpijske igre u Parizu zbog tonsilitisa. Ali... Pronađen si pozitivan na nedozvoljenu supstancu. Nakon što si pobijedio na Australijan Openu, rekao si da si sa 23 godine previše umoran da posjetiš Kvirinal, gdje te predsjednik Serđo Matalare, od 83 godine, prima da čestita italijanskom tenisu pobjedu u Dejvis kupu. Nije to radio da bi se istakao, već da pljesne vama. Put nije bio ekonomskom, već prvom klasom, a tu je bio i privatni avion (kao i ranije) da te vrati u Monte Karlo. Nije riječ o zakletvi na taj-brejk, veće poštovanje prema predsjedniku Republike, koji se upravo vratio iz nekih putovanja, uključujući ono u Ašvic, povodom 80 godina oslobođenja logora. Jedan veliki ljubitelj sporta koji je zaslužio stisak ruke, jer se na otvaranju u Parizu nije povukao pod pljuskom, već je stajao da pruži podršku predstavnicima Italije. Vjerovatno si bio previše iscrpljen da bi otišao na skijanje na svoje planine. Koji je osjećaj kod kuće u poređenju sa stresom od rukovanja na Kvirinalu? Razumljivo, Dejvis kup danas nije bitan, a ti si već osvojio dva puta, šta ti treba treći? Već si osvojio i Slem šest kraljeva dva puta, vidjećemo da li ćeš ga sljedeće godine preskočiti. Svaki igrač donosi svoje odluke o nastupima i ti si već mnogo dao. Hvala. Ali, u životu postoje i pitanja prilika. A lijepi udarci, oni koji ostavljaju trag, često nisu oni koje izvodiš reketom", zaključuje se u ovom tekstu.

Finally, a major Italian newspaper, Repubblica, tells some truth about SINNER and DOPING: "You said you weren't going to the Paris Games because of tonsillitis. False. You tested positive for an illegal product." This wrote the famous writer and sports expert Emanuela Audisio.pic.twitter.com/osXoFcmyoZ — Andrea Guglieri (@AndreaGuglieri)October 21, 2025

