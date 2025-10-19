logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arapi dali Sineru reket od zlata: Evo koliko vrijedi

Arapi dali Sineru reket od zlata: Evo koliko vrijedi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Janik Siner je pobijedio Karlosa Alkaraza i pored šest miliona evra dobio je i reket od zlata koji je težak oko tri kilograma i vrijedi oko 250.000 evra.

Siner dobio zlatni reket u Arabiji Izvor: Felice Calabro' / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Janik Siner odbranio je titulu na egzibiciji "Šest kraljeva", pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu (6:2, 6:4) i za to je dobro nagrađen. Za titulu će dobiti ukupno 6 miliona dolara i ne samo to. Arapi su mu uručili i reket koji je napravljen od zlata.

Kolika je njegova vrijednost? Kada je isti poklon dobio i Rafa Nadal prošle godine, španski mediji su pronašli više informacija o tome. Prema njihovim navodima taj reket težak je tri kilograma i vrijedi oko 250.000 evra.

Po završetku meča održana je ceremonija na kojoj su Siner i Alkaraz imali samo međusobne pohvale i otkrili su da su prijatelji van terena. Da se dopisuju povremeno i čestitaju jedan drugom i da se trude da ostanu u dobrim odnosima van terena. Zanimljivo je i da se ovaj meč ne računa u zvaničnu statistiku, tako da Sineru neće biti upisana pobjeda, već ostaje 10:5 za Alkaraza u međusobnim duelima.

Pogledajte i kako izbliza izgleda taj zlatni reket:

Koliko su zaradili Đoković i Alkaraz?

Đoković, Alkaraz, Fric, Cicipas i Zverev inkasirali su po 1,5 miliona dolara. Toliko novca pripada svakom od njih za učešće na takmičenju, odnosno za samo pojavljivanje u Rijadu.

Novak je u meču za treće mesto predao Tejloru jer se nije osjećao dobro, ali Amerikanac neće za to dobiti dodatnu finansijsku "injekciju". Nigdje ne postoje dodatne informacije o fondu, jedino što se zna jeste da svi dobijaju po 1,5 miliona, a da pobjedniku pripada još 4,5 miliona dolara, dakle ukupno 6 miliona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Janik Siner Slem šest kraljeva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC