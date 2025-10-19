Arapi dali Sineru reket od zlata: Evo koliko vrijedi

Janik Siner je pobijedio Karlosa Alkaraza i pored šest miliona evra dobio je i reket od zlata koji je težak oko tri kilograma i vrijedi oko 250.000 evra.

Izvor: Felice Calabro' / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Janik Siner odbranio je titulu na egzibiciji "Šest kraljeva", pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu (6:2, 6:4) i za to je dobro nagrađen. Za titulu će dobiti ukupno 6 miliona dolara i ne samo to. Arapi su mu uručili i reket koji je napravljen od zlata.

Kolika je njegova vrijednost? Kada je isti poklon dobio i Rafa Nadal prošle godine, španski mediji su pronašli više informacija o tome. Prema njihovim navodima taj reket težak je tri kilograma i vrijedi oko 250.000 evra.

Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcarazpic.twitter.com/WKEzaPgLwW — Netflix Sports (@netflixsports)October 18, 2025

Po završetku meča održana je ceremonija na kojoj su Siner i Alkaraz imali samo međusobne pohvale i otkrili su da su prijatelji van terena. Da se dopisuju povremeno i čestitaju jedan drugom i da se trude da ostanu u dobrim odnosima van terena. Zanimljivo je i da se ovaj meč ne računa u zvaničnu statistiku, tako da Sineru neće biti upisana pobjeda, već ostaje 10:5 za Alkaraza u međusobnim duelima.

Pogledajte i kako izbliza izgleda taj zlatni reket:

A closer look at the beautiful Golden Racquet for Champion Sinner!pic.twitter.com/4zu98KCWEN — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)October 18, 2025

Koliko su zaradili Đoković i Alkaraz?

Đoković, Alkaraz, Fric, Cicipas i Zverev inkasirali su po 1,5 miliona dolara. Toliko novca pripada svakom od njih za učešće na takmičenju, odnosno za samo pojavljivanje u Rijadu.

Novak je u meču za treće mesto predao Tejloru jer se nije osjećao dobro, ali Amerikanac neće za to dobiti dodatnu finansijsku "injekciju". Nigdje ne postoje dodatne informacije o fondu, jedino što se zna jeste da svi dobijaju po 1,5 miliona, a da pobjedniku pripada još 4,5 miliona dolara, dakle ukupno 6 miliona.