Janik Siner "odjavio" Italiju, nećemo ga gledati na Dejvis Kupu!

Janik Siner, drugi teniser svijeta, neće igrati za Italiju na Završnom turniru Dejvis kupa, koji se održava od 18. do 23. novembra u Bolonji.
Za razliku od njega, Španac Karlos Alkaras i Nijemac Aleksandar Zverev, trenutno prvi i treći na ATP listi, potvrđeni su kao članovi svojih nacionalnih timova.Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia
Italijani će ipak imati jak sastav – nastupiće Lorenco Muzeti, osmi na svijetu. Organizatori su potvrdili spiskove svih osam reprezentacija koje učestvuju u četvrtfinalu.
Parovi četvrtfinala su:
- Francuska – Belgija
- Italija – Austrija
- Španija – Češka
- Argentina – Njemačka
