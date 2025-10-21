logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janik Siner "odjavio" Italiju, nećemo ga gledati na Dejvis Kupu!

Janik Siner "odjavio" Italiju, nećemo ga gledati na Dejvis Kupu!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir
0

Za razliku od njega, Karlos Alkaras i Aleksandar Zverev potvrđeni su kao članovi svojih nacionalnih timova.

Janik Siner Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Janik Siner, drugi teniser svijeta, neće igrati za Italiju na Završnom turniru Dejvis kupa, koji se održava od 18. do 23. novembra u Bolonji.

Za razliku od njega, Španac Karlos Alkaras i Nijemac Aleksandar Zverev, trenutno prvi i treći na ATP listi, potvrđeni su kao članovi svojih nacionalnih timova.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Italijani će ipak imati jak sastav – nastupiće Lorenco Muzeti, osmi na svijetu. Organizatori su potvrdili spiskove svih osam reprezentacija koje učestvuju u četvrtfinalu.

Parovi četvrtfinala su:

  • Francuska – Belgija
  • Italija – Austrija
  • Španija – Češka
  • Argentina – Njemačka

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejvis Kup Tenis Italija Janik Siner

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC