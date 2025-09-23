Dejvis kup: BiH protiv Novog Zelanda u gostima - borba za opstanak u prvoj svjetskoj grupi

Dejvis kup reprezentacija BiH u februaru 2026. gostuje na Novom Zelandu. Pobjeda donosi opstanak u prvoj svjetskoj grupi ovog prestižnog takmičenja.

Izvor: Teniski savez BiH

Bosanskohercegovačka teniska seniorska Dejvis kup reprezentacija će u februaru mjesecu 2026. godine igrati protiv selekcije Novog Zelanda.

Voljom žrijeba koji se održao u Londonu u sjedištu ITF-a, Bosna i Hercegovina će u narednom kolu prve svjetske grupe plej-ofa igrati gostujući daleki susret u Novom Zelandu.

Već nekoliko godina zaredom seniorski teniski reprezentativci BiH svoje nastupe imaju na dalekim gostovanjima, te se nadamo da će naši teniseri naredni susret dočekati u dobroj formi, te da će kao i uvijek do sada dati sve od sebe da dođu do pobjede u susretu protiv selekcije Novog Zelanda.

Pobjedom će bh. teniseri osigurati opstanak u prvoj svjetskoj grupi Dejvis kup takmičenja, jedinom zvaničnom ekipnom svjetskom prvenstvu u tenisu.

Ovo je svakako novi izazov za najbolje rangiranu bh. seniorsku reprezentaciju, koja je trenutno 30. selekcija na zvaničnoj rang listi najboljih teniskih reprezentacija svijeta.