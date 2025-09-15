logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH poražena u Ekvadoru: Nedić furiozno počeo pa "nestao" sa terena, "zmajevi" bez kvalifikacija za Top 16 na svijetu

BiH poražena u Ekvadoru: Nedić furiozno počeo pa "nestao" sa terena, "zmajevi" bez kvalifikacija za Top 16 na svijetu

Autor Dragan Šutvić
0

Reperezentacija BiH nije uspjela da savlada Ekvador u Dejvis kupu.

Andrej Nedić izgubio u Dejvis kupu Izvor: Teniski savez RS

Teniska reprezentacija BiH nije uspjela da izbori kvalifikacije za plasman u Top 16 reprezentacija svijeta.

Iako je furiozno započeo odlučujući singl-meč protiv Andresa Andradea, Andrej Nedić nije uspio da zabilježi trijumf i donese "zmajevima" ključni bod u duelu sa Ekvadorom u Kitu.

Mladi teniser iz Doboja je za 32 minuta osvojio prvi set (6:1) i krenuo ka pobjedi. Međutim, tu je i zastao.

U drugom setu nije bilo brejka sve do šestog gema, kada je Andrade iskoristio drugu priliku za oduzimanje servisa, da bi u devetom gemu, u kojem je Nedić imao tri brejk-šanse za smanjenje razlike, iskoristio drugu set-loptu.

Kao da je to slomilo bh. tenisera, koji je izgubio prvih pet gemova u trećem setu. Uspio je da osvoji dva gema i dođe do 5:2, ali je u narednom gemu Andrade iskoristio drugu meč-loptu i odveo svoj tim u kvalifikacije za Top 16 selekcija u Dejvis kupu, koji se igra u februaru 2026. godine.

BiH će tako u tom terminu igrati baraž za opstanak u Svjetskoj grupi 1.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Dejvis Kup BiH Andrej Nedić Ekvador

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC