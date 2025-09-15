BiH poražena u Ekvadoru: Nedić furiozno počeo pa "nestao" sa terena, "zmajevi" bez kvalifikacija za Top 16 na svijetu

Reperezentacija BiH nije uspjela da savlada Ekvador u Dejvis kupu.

Teniska reprezentacija BiH nije uspjela da izbori kvalifikacije za plasman u Top 16 reprezentacija svijeta.

Iako je furiozno započeo odlučujući singl-meč protiv Andresa Andradea, Andrej Nedić nije uspio da zabilježi trijumf i donese "zmajevima" ključni bod u duelu sa Ekvadorom u Kitu.

Mladi teniser iz Doboja je za 32 minuta osvojio prvi set (6:1) i krenuo ka pobjedi. Međutim, tu je i zastao.

U drugom setu nije bilo brejka sve do šestog gema, kada je Andrade iskoristio drugu priliku za oduzimanje servisa, da bi u devetom gemu, u kojem je Nedić imao tri brejk-šanse za smanjenje razlike, iskoristio drugu set-loptu.

Kao da je to slomilo bh. tenisera, koji je izgubio prvih pet gemova u trećem setu. Uspio je da osvoji dva gema i dođe do 5:2, ali je u narednom gemu Andrade iskoristio drugu meč-loptu i odveo svoj tim u kvalifikacije za Top 16 selekcija u Dejvis kupu, koji se igra u februaru 2026. godine.

BiH će tako u tom terminu igrati baraž za opstanak u Svjetskoj grupi 1.

