Italijanski teniser Janik Siner na žestokom je udaru tamošnje javnosti zbog odluke da ne igra za reprezentaciju.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Drugi teniser svijeta Janik Siner neće igrati za Italiju na završnom turniru Dejvis kupa, što je razbesnelo navijače i čitavu naciju. Siner ima sjajnu sezonu iza sebe, osvojio je dvije grend slem titule, ali je odlučio da "izigra" reprezentativne saigrače nakon što je osvojio rekordni novac na egzibicionom turniru u Rijadu. Njegov potez je najviše razbjesnio legendarnog asa Nikolu Pjentrađelija.

Italijanska javnost ga ne štedi jer je kao glavni razlog povlačenja naveo to što želi da se što bolje spremi za Australijan Open koji će mu biti prvi veliki cilj u narednoj sezoni.

"Već sam dva puta osvojio Dejvis kup. Moj tim i ja smo donijeli ovu odluku jer je sezona jako dugačka i treba da počnem narednu sezonu nedjelju dana ranije. Moj cilj je da budem u najboljoj formi u Australiji, a u posljednje dvije godine nisam to uspio zbog manjka vremena", objasnio je svoju odluku Siner. Ipak, ona nije dočekana onako kako je očekivao...

"Uvreda za italijanski sport"

Vidi opis "Siner je ponizio Italiju": Janik uzeo milione, pa izigrao cijelu naciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Legendarni Italijan Nikola Pjentrađeli koji je dvaput podigao pehar na Rolan Garosu nije štedio Sinera.

"To je uvreda za italijanski sport. Ne razumijem kada pominje težak izbor. Treba da igra tenis, a ne da ide u rat. Kada je u pitanju Dejvis kup, bijesan sam jer cilj igrača treba da bude da nosi italijanski dres. Ali nažalost, ja sam iz druge ere. Nadam se da neće igrati negdje drugdje tokom Dejvis kupa. Danas je svijet pun novca, a mi ostavljamo srce po strani", rekao je Pjatranđeli italijanskim medijima.

Ipak, Paolo Bertoluči kaže da je ovo bila očekivana odluka Sinera."Svi su znali da neće igrati Dejvis kup 2025. godine. Dva puta smo podigli ovaj trofej i prije svega njemu treba da zahvalimo. Nije tajna da je moderni tenis uglavnom fokusiran na grend slem turnire i ATP finale, čak se i Masters 1000 smatra prelaznim turnirima", rekao je Beroluči i dodao:

"Dejvis kup se smatrao izuzetno važnim prije 30 godina, ali se situacija promijenila u posljednje vrijeme i novi format svakako nije pomogao. Uvjeren sam da će se Janik vratiti da igra na ovom događaju u budućnosti".