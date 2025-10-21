Da li će Đoković igrati do kraja 2025. godine? Jedan turnir otkazao, drugi ga uopšte ne privlači

Novak Đoković je jedan turnir već otkazao, a ostaju samo još dva na kojima bi mogao da nastupi prije kraja godine.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nedavno je imao veoma dobar nastup u Šangaju, ali je zatim predao meč za treće mjesto na Slemu šest kraljeva, gdje je imao problema sa povredom. Zbog toga Novaka nećemo gledati na prestižnom turniru u Parizu, koji je trebalo da mu bude jedan od posljednjih u sezoni...

Zapravo, plan Novaka Đokovića bio je da između 27. oktobra i 2. novembra igra u Parizu, a zatim od 3. do 9. novembra u Atini, na turniru koji je u vlasništvu njegove porodice i koji je za ovu sezonu premješten iz Beograda. Kako je u dosadašnjem dijelu sezone sakupio dovoljno bodova, Novak Đoković ima pravo učešća i na Završnom mastersu u Torinu od 9. do 16. novembra.

Pošto je jasno da neće nastupiti u Parizu, smanjuje se broj turnira na kojima bismo mogli da vidimo Đokovića. Jasno je da će biti na terenu u Atini, to je turnir koji već nedjeljama najavljuje i veoma mu je bitno da se na njemu pojavi - čak i ako ne bude sto odsto spreman, pa u uvodnim rundama bude hvatao ritam.

Đoković će biti najveći favorit za osvajanje turnira u Atini, a među glavnim konkurentima biće mu ruski teniser Karen Hačanov, zatim češki tandem Jirži Lehečka - Jakub Menšik, pa domaći teniser Stefanos Cicipas. Neće biti lako, posebno kada se ima u vidu da je ovo turnir iz serije 250 i da ne može da napravi veliku razliku na ATP listi.

Ipak, Novak Đoković želi da igra i zbog toga smo sigurni da će nastupiti. Možda je u ovoj fazi karijere i bolje da najuspješniji teniser svih vremena podvremeno obrati pažnju na "male" turnire, kako bi osvajanjem titula nadmašio Rodžera Federera i Džimija Konorsa - jedine tenisere koji imaju više titula od njega.

Sigurno je da neće Đokivić igrati u Parizu, sigurno je da će igrati u Atini, a šta je sa Torinom? Prošle sezone je imao mjesto među osmoricom najboljih, ali je zbog povrede donio odluku da propusti posljednji turnir u sezoni! Imajući u vidu da je i u ovom trenutku povrijeđen, Novak Đoković bi još jednom mogao da propusti turnir na kojem igraju samo najbolji teniseri na planeti.

Pitanje je da li će se to desiti, ali neće biti iznenađenje ukoliko Novak Đoković ponovo završi takmičarsku godinu početkom novembra. Treba imati u vidu i da format takmičenja na Završnom mastersu ne privlači Novaka Đokovića. Igra se u veoma brzom ritmu, stalno protiv najboljih na svijetu, a njemu je potrebno malo više vremena kako bi se odmorio između dva izlaska na teren.

Podsjećamo, reprezentacija Srbije neće imati obaveze u završnici Dejvis kupa, pa je jasno da bi Novak već nakon Atine mogao na pauzu. A ona bi mogla da potraje i nekoliko nedjelja, što je luksuz za tenisera koji je već više od dvije decenije na najvišem nivou - Đoković će se tenisu vratiti tek početkom januara u Australiji.

