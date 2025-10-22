"Veliko pitanje je hoće li Đoković biti tamo": Bivši trener Rodžera Federera ima novu teoriju

Nekadašnji trener Rodžera Federera govorio je o najnovijem dostignuću Novaka Đokovića.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković po 18. put u karijeri je obezbijedio učešće na Završnom turniru u Torinu čime se izjednačio sa Rodžerom Federerom. Ipak, njegov nastup je upitan zbog povrede koju vuče još sa Mastersa u Šangaju, dok je zbog istog problema morao da se povuče iz Pariza gdje je osvojio čak sedam titula.

Bivši trener Rodžera Federera Pol Anakon reagovao je na najnovije istorijsko dostignuće Novaka Đokovića koji će vjerovatno kao i prošle godine propustiti Završni turnir.

Srpski as se kvalifikovao na ATP finale svake godine osim 2017. godine, otkako je debitovao na tom turniru 2007. godine. Takođe, osvojio je rekordnih sedam titula u ukupno 16 nastupa.

"Uvijek je tako teško kada pogledate šta naše teniske ikone mogu da urade. Pogledate šta rade i način na koji to rade, i uzimate to zdravo za gotovo. Loša vijest je da će svi koji dođu poslije njih biti poređeni sa njima, tako da će im biti jako teško", rekao je Anakon i dodao:

"Taj čovjek je jednostavno nevjerovatan. Samo prepisuje knjige rekorda. Ali veliko pitanje je, hoće li biti tamo (na ATP finalu)", kaže nekadašnji trener Rodžera Federera.

Anakon je upitan da li je Đokovićev rezultat na Završnom turniru impresivniji od njegovih rezultata na velikim turnirima, pošto se samo najboljih osam igrača kvalifikuje za ATP finale.

"Mislim da su veliki turniri teži jer se igraju tri do pet setova, dvije nedjelje. To je drugačiji pritisak. Ovdje možete izgubiti meč, a ipak osvojiti titulu. I vidio sam Samprasa kako to radi, vidio sam da se to dešavalo u prošlosti. Dakle, malo je manji pritisak. Ali ovdje nema dobrih žrijebova", zaključio je Anakon.