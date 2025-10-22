"Zbog Đokovićevog savjeta sam osvojila titulu"

Arina Sabalenka još jednom se osvrnula na odnos sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka još jednom je govorila o svom prijateljstvu sa Novakom Đokovićem. Nedavno su ona i njen verenik Jorgos Frangulis bili zajedno na večeri sa Jelenom i Novakom, čime su pokazali da je njihov odnos u posljednje vrijeme dodatno ojačan. Prva teniserka svijeta nikada nije krila da joj je Novak pružio podršku kada je doživjela težak poraz u finalu Vimbldona, a zajednički treninzi joj pomažu na fizičkom i mentalnom planu.

Sada je priznala da se sjetila Đokovićevog savjeta pred finale US opena i na kraju stigla do pobjedničkog trona. Nema sumnje da je njihovo prijateljstvo na duže staze...

"On je sjajan momak i veoma je otvoren. Možete ga pitati bilo šta i on će vam dati savjet. On je tako otvoren momak i volim da treniram sa njim jer je to za mene trening visokog intenziteta. To mi jednostavno pomaže fizički, pa čak i mentalno, da budem bolja. Onda kada igram protiv djevojaka, ne umaram se fizički jer treniram sa Novakom", našalila se Sabalenka.

Otkrila je da je nakon što je ove godine izgubila dva finala grend slema, potražila njegov savjet. "Na Vimbldonu sam razgovarala sa Novakom. Samo sam željela da znam kako se priprema za te velike mečeve. Šta je je njegov fokus i na koji način razmišlja pred važan meč."

"Razgovarali smo vjerovatno sat vremena, ali sa Novakom je to uvijek više od razgovora i savjeta. Kasnije kada sam igrala na US openu, sjetila sam se šta mi je rekao, i mislim da mi je to pomoglo da osvojim titulu", rekla je Bjeloruskinja.

Šta je Đoković rekao o Sabalenki?

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Srpski as je ranije otkrio da njegova ćerka Tara obožava Sabalenku. "Tari, takođe, koja ne igra tenis, ali i njoj je interesantno. Sabalenka joj je omiljena i samo je ona interesuje, šta ona radi i tako dalje. Stalno pita 'da li mogu kod Sabalenke kući'", započeo je Novak kroz osmijeh i dodao:

"Pošto ju je Sabalenka pozvala kući jer ima 'asaji beri' frižider, prije neki dan smo bili pa nam je spremala to i tako da Tara samo o tome razmišlja, ne interesuje je tenis nego samo taj asaji, ako može da jede sa njom", ispričao je Novak na konfrenciji za medije poslije pobjede u četvrtom kolu Vimbldona.