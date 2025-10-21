Obožava Đokovića i mrzi Sabalenku: Ukrajinka izazvala skandal, mjeri testosteron rivalkama

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk nevješto je pokušala da objasni zašto gubi od Arine Sabelenke.

Izvor: Profimedia

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk poznata je po izjavama bez dlake na jeziku, a ovog puta bi njene riječi mogle biti pogrešno shvaćene. Poznata je njena netrpeljivost prema Arini Sabelenki jer je Bjeloruskinja, a sada je na slikovit i "sporan" način objasnila zašto ona i Iga Švjontek dominiraju ženskim tenisom.

Protiv Poljakinje je izgubila tri puta u karijeri, dok ju je Bjeloruskinja nadigrala četiri puta. Ukrajinka je pokušala da objasni zašto joj tako teško ide protiv najboljih igračica današnjice, ali nije izabrala najbolji način za to.

“Protiv Ige Švjontek uopšte nisam bila spremna. Igrale smo prije više od godinu dana i bila je veoma snažna. Sa Arinom Sabalenkom znam da je to teška borba. Imam svoje vještine, ali na kraju krajeva, one su sve mnogo krupnije od mene, više od mene, snažnije od mene. Sve mi imamo različitu biološku strukturu. Neke imaju viši nivo testosterona, neke niži. To je prirodno i to svakako pomaže. Osjećam se manjom od njih. Pokušavam da pronađem način da ih pobijedim koristeći teniske vještine koje imam, ali moram da radim mnogo više da bih osvojila poene. Moram da trčim znatno više od njih da bih došla do poena", rekla je Kostjuk u intervjuu za "Tennis365".

Marta Kostjuk

Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Smatra da je ključna razlika u fizičkim predispozicijama i da ne može tu mnogo toga da uradi.

"Ne mogu da sebe učinim 10 kilograma težom ili pet centimetara višom, pa moram da iskoristim sve što imam, do maksimuma. Druge igračice imaju prednost u nekim drugim stvarima. Takva sam kakva sam. Kada pogledam fotografije poslije mečeva, dok se rukujemo na mreži, vidim da izgledam mnogo manja od nekih svojih protivnica. To je jednostavno dio sporta i vrlo zanimljiv izazov za mene da igram protiv takvih igračica. Postoji mnogo stvari koje mogu da poboljšam, ali one ipak imaju fizičku prednost u odnosu na mene."

Ko je Marta Kostjuk?

Prošle sezone je dostigla renking karijere kada je bila na 16. mjestu na WTA listi, dok trenutno zauzima 27. poziciju. Na grend slem turnirima najdalje je otišla na Australijan openu kada je izborila četvrtfinale, dok na ostala tri velika turnira nije ostvarila zapažene rezultate. Ovojila je jednu WTA titulu, a Srbiji je poznata jer izuzetno cijeni i poštuje Novaka Đokovića.

"Kao dijete sam mnogo gledala tenis, stalno sam učila od svih. Ali rekla bih da su to Rodžer i Novak. Njih se najviše sjećam iz djetinjstva", rekla je Kostjuk o svojim idolima.

"Željela sam da se udam za Novaka kad sam bila mala, ali sam prestala o tome da razmišljam kada sam napunila 13 godina. Nema šanse! Razlika u godinama je prevelika", našalila se Ukrajinka jednom prilikom.