Sabalenka i Badosa se slikale u kupaćem: Objavile fotke i snimke na instagramu i napravile haos

Arina Sabalenka i Paula Badosa objavile su fotografije sa zajedničkog odmora na kojima su u kupaćem i napravile su haos na društvenim mrežama

Izvor: Printscreen/Instagram/ArinaSabalenka

Arina Sabalenka i Paula Badosa "zapalile" su društvene mreže pošto su objavile zajedničke fotografije u kupaćem kostimu. Njih dvije su na zajedničkom odmoru i očigledno je da uživaju. Pokazale su to i serijom fotografija i sa snimkom koji su objavile na svojim instagram profilima.

Nalaze se u Dubaiju i tamo odmaraju, a fotke koje su objavile napravile su potpuni haos na društvenim mrežama. Navijači su oduševljeni, a to se vidi i po komentarima i reakcijama na internetu.

Badosa je raskinula vezu sa Stefanosom Cicipasom početkom jula i od tada je imala dosta problema sa povredama i lošim rezultatima. Sabalenka je sa druge strane u srećnoj vezi sa Jorgosom Frangulisom i nedavno su bili na odmoru i sa Novakom Đokovićem i Jelenom Đoković u Grčkoj.

Sabalenka je zahvaljujući dobrim rezultatima ove sezone preuzela prvo mjesto od Ige Švjontek i na vrhu WTA liste završiće sezonu. Prije toga je čeka Završni turnir u Rijadu (od 1. do 8. novembra).