Poznata teniserka ljubi Arinu Sabalenku: Internet gori zbog novih fotki sa godišnjeg

Atraktivne teniserke Arina Sabalenka i Paula Badosa privlače mnog pažnje objavama sa godišnjeg odmora.

Izvor: Instagram/arynasabalenka/printscreen

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka pauzu između turnira provodi u Dubaiju, a sa njom je još jedna izuzetno atraktivna sportistkinja, njena najbolja drugarica Paula Badosa! Nakon što su zajedničkim fotografijama "zapalile internet", na Sabalenkinom Instagram nalogu našao se novi set provokativnih fotografija koji je privukao mnogo pažnje javnosti.

Ovo nije ništa neobično za Arinu - ona je nedavno privukla pažnju i svojim provokativnim fotografijama i provokativnim fotografijama na kojima je sa rođenom sestrom - ali je Badosa imala privilegiju da bude u glavnoj ulozi dva puta u veoma kratkom roku. Ovog puta je Arina više "provocirala" kameru, pogledajte kako je to izgledalo:

Možda i najviše pažnje ovog puta će privući fotografija na kojoj Badosa ljubi Sabalenku u obraz, mada ona nije "najbezobraznija" od onih koje je Arina izabrala. Tu je i nekoliko selfija koje je napravila najbolja teniserka na svijetu, zatim dvije fotografije na kojima pozira, ali i jedna fotografija na kojoj dugonoga Bjeloruskinja okrenuta leđima i rukama prekriva zadnjicu.

Narednih dana mogli bismo da dobijemo nove provokativne fotografije iz Dubaija, jer se za sada ne zna kada će Sabalenka i Badosa prekinuti odmor na ovoj egzotičnoj destinaciji. Svakako, Bjeloruskinja će uskoro morati opet na teren, jer do kraja sezone ima nekoliko važnih turnira, a ona je u najužem krugu favorita gdje god da se pojavi.

Tokom 2025. godine Arina Sabalenka je osvojila US open, Madrid, Majami i Brizbejn, a ukupno je zaradila više od 12 miliona američkih dolara. Osigurala je i učvrstila prvu poziciju na WTA listi iako ovo nije najbolja sezona u njenoj karijeri, posebno kada se gledaju grend slem turniri jer je poražena u finalu Australijan opena i Rolan Garosa. Sa druge strane, Paula Badosa je trenutno 26. igračica planete.