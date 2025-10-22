"Turnir i u Atini, ali i u Beogradu": Otkriven plan porodice Đoković koji zanima sve navijače

Porodica Đoković želi da godinama još ima turnir u Atini, a istovremeno sa tim pravi planove i za Beograd.

Izvor: MN PRESS

Porodica Đoković odlučila je da se "Belgrade open" ove godine igra u Atini od 2. do 8. novembra. Kako je rekao direktor turnira Đorđe Đoković, plan je da i u idućim godinama bude u prestonici Grčke. Međutim, Đorđe Đoković takođe dodaje i da je ideja da se igra jedan turnir u Beogradu.

"Godinama organizujemo ovaj turnir u Srbiji. U jednom trenutku morali smo da ga premjestimo iz Beograda u Banjaluku. Postoje operativne procedure i logistika koji moraju da ispunjavaju ATP standarde. Ove godine nismo uspjeli da prevaziđemo poteškoće koje smo imali iz logističkih razloga i došli smo do tačke kada smo morali da premjestimo turnir", rekao je Đorđe Đoković pred sam početak turnira.

"Imamo jednogodišnju licencu za Atinu i želimo da turnir ostane ovdje još mnogo godina. U stalnim smo razgovorima sa ATP rukovodstvom u vezi sa oba turnira - Atinom i Beogradom. Naš prioritet je da se turnir nastavi ovdje jer to nije važno samo za nas, već i za ATP, koji želi da ima ovo takmičenje u Grčkoj. Atina je veliko tržište koje nije bilo ni dotaknuto posljednjih 30 godina. Moramo da organizujemo sve na najvišem nivou, pa ćemo nastaviti razgovore sa ATP. Nadam se da ću do kraja godine znati da li će ovaj turnir ostati u Atini na duge staze", dodao je on.

Prema njegovim riječima, trebalo bi da nastupi i njegov brat Novak Đoković, koji se povukao iz Pariza zbog povrede zarađene u Šangaju, ali ga očekuje u Atini već za deset dana.