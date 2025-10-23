"Novače, kaži istinu": Amerikanac napao Đokovića, traži da otkrije pozadinu priče

Amerikanac Endi Rodik prokomentarisao situcija u "bijelom sportu" i ima važno pitanje za Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je osim velikih teniskih dostignuća pokrenuo i revoluciju u "bijelom sportu" kada je 2022. godine zajedno sa Vasekom Pospišilom osnovao PTPA organizaciju koja se bori za veća prava igrača. U više navrata je govorio o tome da ATP ima monopol, a posebno su odjeknule njegove riječi sa foruma u Saudijskoj Arabiji. Ipak, nekadašnji šampion US opena Endi Rodik dovodi u pitanje dosadašnji uspjeh ove organizacije.

Novak želi da pomogne tenisu, ali za sada i dalje postoje veliki problemi, poput niskih novčanih nagrada, prenatrpanog rasporeda na koji se igrači konstantno žale, što rezultira sa sve manje vremena za pauzu i oporavak i na kraju nažalost povredama.

Šta je rekao Đoković?

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Đoković je otvoreno govorio o tom problemu i zaključio da je sistem loše postavljen i kako na taj način sve funkcioniše decenijama. Njegova misija je da pomogne igračima koji su nižerangirani i da se njihov glas čuje.

"U našem sportu postoji veliki monopol koji postoji decenijama. To je bila najveća inspiracija za mene i mog kolegu Vaseka Pospišila, mog kolegu tenisera da osnujemo Udruženje profesionalnih tenisera. Sada imamo Udruženje profesionalnih tenisera, ali i dalje nemamo glas za stolom gdje se donose odluke. To je mana našeg sporta i načina na koji je strukturiran. Sistem je takav kakav jeste", rekao je Đoković i dodao:

"Uvijek tražim mjesto gdje postoje inovacije i sa svojim autoritetom, imam platformu i mikrofon u ruci i mogu da kažem određene stvari koje će povrijediti mnoge ljude i poremetiti stolice, ali nije me briga. Na kraju krajeva, volim ovaj sport. Ovaj sport mi je dao sve u životu, zato želim da mu to vratim", rekao je Novak.

Ipak, srpski as nije ovog puta govorio o konkretnim potezima svoje organizacije, koja je čini se, utihnula u posljednje vrijeme.

"Šta mogu da uradim za igrače? Kako mogu lično da se uključim u neke promjene kako bismo to mogli da sprovedemo na pravi način Mnogo ljudi će se tome protiviti, neće im se to svidjeti, ali ja mogu mirno da spavam znajući da radim nešto dobro i da mi je srce na pravom mjestu. Vatra u meni jednostavno neprestano gori. Dok god živiš, dok god dišeš, želiš da ovaj svijet učiniš boljim mjestom."

Šta mu zamjera Rodik?

Izvor: Cameron Spencer / Getty images / Profimedia

Nekadašnji američki teniser Endi Rodik vidi iskrenu želju Đokovića da pomogne tenisu u globalu, ali mu nije najjasnije na koji će to način uraditi.

"Da budem iskren, mislim da Novak ima veoma dobre namjere. Igrači i svlačionica, generalno, obožavaju ga i prepoznaju kao pravog lidera u ovom sportu. Međutim, ako želi da iznese određene stvari, hajde da kažemo istinu. Ovo pitanje se pokreće već dugo vremena. Da, vjerujem da bi trebalo da postoji sindikat igrača, ali mislim da su igrači ti koji treba da odluče ko ih predstavlja", kaže Rodik i dodaje:

"Ne možete stvoriti sindikat i tvrditi da predstavljate sve, to nije način na koji funkcioniše, a svakako nije tako funkcionisalo ni za PTPA", kaže Amerikanac i postavlja Đokoviću ključno pitanje: "Na koji monopol misli? Monopol čega?"