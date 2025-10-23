logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đorđe Đoković nagovijestio Novakovu sudbinu: Želi da igra u Atini po svaku cijenu, a ima specifičan problem

Đorđe Đoković nagovijestio Novakovu sudbinu: Želi da igra u Atini po svaku cijenu, a ima specifičan problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Đorđe Đoković otkrio je sa čim se suočava Novak nakon naporne sezone.

Đorđe Đoković o planovima Novaka Đokovića Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković povukao se sa Mastersa u Parizu zbog povrede, dok je na Slemu šest kraljeva u Rijadu morao da preda meč Tejloru Fricu. Sve su to posljedice iscrpljujuće sezone, a u Šangaju je svima bilo jasno da srpski as nije spreman za najveće napore. Nije tačno otkriveno o kakvoj povredi se radi, ali se očekuje da Novak ispuni obećanje i zaigra na turniru u Atini koji organizuje njegova porodica.

Takmičenje startuje 2. novembra, dok se očekuje da Đoković uskoro donese odluku o nastupu na Završnom turniru u Torinu na koji se plasirao po 18. put u karijeri. Njegov brat Đorđe, koji je direktor turnira koji je preseljen iz Beograda u Atinu otkrio je kakva je trenutna situacija sa Novakom.

Đorđe Đoković
Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Sada se osjeća dobro, čini sve što je u njegovoj moći da bude u najboljoj mogućoj formi i igra u Atini. Povukao se iz Pariza, ali vrijedno radi na oporavku. Ima specifične probleme koji su se pogoršali u Šangaju", rekao je Đorđe.

Novak će krajnjim naporima pokušati da se oporavi i zaigra pred grčkim navijačima koji ga izuzetno cijene i poštuju.

"Rekao mi je koliko mu je važno da igra na ovom takmičenju, pred grčkim navijačima. On je genijalan kada je u pitanju priprema i oporavak, i zato je najbolji", zaključio je Đoković mlađi.

Ko još igra u Atini?

Đoković će biti jedan od glavnih favorita na turniru Serije 250. Ipak, pitanje je koliko će moći da pruži u ovom momentu. Za rivale će imati igrače poput Jiržija Lehečke, Jakuba Manšika, Stefanosa Cicipasa kojima je osvajanje bilo kod turnira u sezoni velika motivacija, nakon što na onim većim nisu ostvarili zapaženiji učinak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đorđe Đoković Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC