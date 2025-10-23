Đorđe Đoković nagovijestio Novakovu sudbinu: Želi da igra u Atini po svaku cijenu, a ima specifičan problem

Đorđe Đoković otkrio je sa čim se suočava Novak nakon naporne sezone.

Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković povukao se sa Mastersa u Parizu zbog povrede, dok je na Slemu šest kraljeva u Rijadu morao da preda meč Tejloru Fricu. Sve su to posljedice iscrpljujuće sezone, a u Šangaju je svima bilo jasno da srpski as nije spreman za najveće napore. Nije tačno otkriveno o kakvoj povredi se radi, ali se očekuje da Novak ispuni obećanje i zaigra na turniru u Atini koji organizuje njegova porodica.

Takmičenje startuje 2. novembra, dok se očekuje da Đoković uskoro donese odluku o nastupu na Završnom turniru u Torinu na koji se plasirao po 18. put u karijeri. Njegov brat Đorđe, koji je direktor turnira koji je preseljen iz Beograda u Atinu otkrio je kakva je trenutna situacija sa Novakom.

Đorđe Đoković

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Sada se osjeća dobro, čini sve što je u njegovoj moći da bude u najboljoj mogućoj formi i igra u Atini. Povukao se iz Pariza, ali vrijedno radi na oporavku. Ima specifične probleme koji su se pogoršali u Šangaju", rekao je Đorđe.

Novak će krajnjim naporima pokušati da se oporavi i zaigra pred grčkim navijačima koji ga izuzetno cijene i poštuju.

"Rekao mi je koliko mu je važno da igra na ovom takmičenju, pred grčkim navijačima. On je genijalan kada je u pitanju priprema i oporavak, i zato je najbolji", zaključio je Đoković mlađi.

Ko još igra u Atini?

Đoković će biti jedan od glavnih favorita na turniru Serije 250. Ipak, pitanje je koliko će moći da pruži u ovom momentu. Za rivale će imati igrače poput Jiržija Lehečke, Jakuba Manšika, Stefanosa Cicipasa kojima je osvajanje bilo kod turnira u sezoni velika motivacija, nakon što na onim većim nisu ostvarili zapaženiji učinak.